郭家耀：港股維持區間上落 港交所350元樓下可吸
2022年06月16日 10:46
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美國聯儲局議息後宣布加息0.75厘，符合市場預期，主席鮑威爾亦大派定心丸，指未來加息步伐未必維持急速，市場緊張情緒紓緩，隔晚美股反彈。安里資產管理董事總經理郭家耀認為，加息步伐仍要視乎通脹走勢，美股能否持續反彈仍有變數。至於港股近期展現抗跌力，主要由於內地仍採取寬鬆的貨幣政策，不少股份亦累積一定跌幅，承受壓力未有美股般大，但投資者取態仍然謹慎，相信恒指仍維持在21,000至22,000點之間區間上落為主。
電動車股近日表現分歧，龍頭股比亞迪股份(01211)急升後出現整固，而其他電動車股則陸續有新產品發布，刺激股價走勢。郭認為比亞迪整體銷量及產品發布均符合預期，加上電池的第三方銷售亦錄得不俗收益，且行業布局完善，長線仍可看高一緩，不妨待股價回調至290港元樓下吸納。
港交所(00388)近月由低位回升，郭認為主要由於大市氣氛改善，以及市場憧憬中概股回歸，對整體交投料有一定刺激。另外，市傳阿里巴巴(09988)旗下螞蟻集團擬重啟上市計劃，如有新進展亦料成為港交所短期股價催化劑，而其股價已由高位調整不少，350元樓下值得中長線吸納。