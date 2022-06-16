郭家耀：港股維持區間上落　港交所350元樓下可吸

美國聯儲局議息後宣布加息0.75厘，符合市場預期，主席鮑威爾亦大派定心丸，指未來加息步伐未必維持急速，市場緊張情緒紓緩，隔晚美股反彈。安里資產管理董事總經理郭家耀認為，加息步伐仍要視乎通脹走勢，美股能否持續反彈仍有變數。至於港股近期展現抗跌力，主要由於內地仍採取寬鬆的貨幣政策，不少股份亦累積一定跌幅，承受壓力未有美股般大，但投資者取態仍然謹慎，相信恒指仍維持在21,000至22,000點之間區間上落為主。