許繹彬：美股料入熊市區　港股「六絕月」有望與美背馳

耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬稱，美國隨着能源及食品價格不斷飆升，驅使各類物價急促上升，美國消費者指數在5月份升至8.6%，創下40多年來的最高水平。通脹率公布後，兩年期美國國債收益率急漲，美元上漲，股市應聲下跌，外間更普遍認為美股已跌入熊市區：俗稱「恐慌指數」的VIX波動指數更創下近期新高，可見美股的前景堪虞。

他認為，美國推行量化寛鬆在非常時期是可行，但必須要配合一系列開源的經濟政策，通脹仍然不斷攀升就足以證明其開源措施不足，才令美股在「六絕月」出現下挫的效應，未來問題相信並非一日可以解決，儘管反彈仍只能視作死貓彈；加息已成事實，而其幅度及步伐相信已是困擾大市主因，投資者只好繼續留意著債息及匯市的方向，來估算美股未來的走向，受制於息口問題的納指類別或會直接首當其衝，所以波幅可能較大。