渣打：港今年經濟料僅增長0.2% 　最快年底前加最優惠利率

渣打香港及大灣區金融市場主管曾繼志表示，目前港元匯價疲弱主要由套息交易所致，並不見資產市場出現大幅走資，預計銀行體系總結餘下跌至1,000億港元以下，將加速短息抽升。

渣打大中華區高級經濟師劉健恆指出，全球經濟增長動力進入緩慢階段，香港疫情後不少復甦依靠外圍因素拉動，俄烏戰事下，明年來自美國、歐洲等其他主要國家的需求將大不如今年，本港經濟復甦動力或將依賴內需，預期香港今年全年經濟增長僅0.2%。

他認為，港銀調高最優惠利率(P)將視乎個別銀行資金成本以及流動性，目前香港銀行體系總結餘龐大，即使美國多次加息，與樓市相關的一個月港元拆息(HIBOR)升幅亦有限，相信短期內港銀調整P壓力不大，預期P和HIBOR要收窄至約300點子，港銀才有機會加P，料最快年底前出現。

曾指出，遏抑通脹是美國聯儲局首要任務，相信當局未來將繼續視乎通脹情況部署加息步伐，在預期短期內美國將維持高通脹下，料7月和9月美國將繼續加息不少於0.5厘，亦不排除加息0.75厘，至今年底聯邦基金利率或達3.4厘，明年則為3.8厘。