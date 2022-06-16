美聯物業：H按設封頂機制　供樓人士壓力可控

美國聯儲局決定加息0.75厘，較市場早前預期加息半厘為多。美聯物業住宅部行政總裁(港澳)布少明表示，美國於3月已踏入加息周期，港美息差擴大，金管局5月起多次出手買入港元捍衞聯匯，本港銀行體系結餘跌至約2,800億港元，不過資金仍然充裕，相信本港息率未會即時跟加，低息環境將持續。然而，若下半年美國加息速度較預期快，加幅又較預期大，不排除本港最優惠利率亦要跟加。

儘管最優惠利率未會即時跟加，本港拆息實際上已有上調趨勢，下半年甚至有機會觸及2.5厘的封頂水平。布氏指出，若以樓按借貸500萬元計算，以30年供款，以H按1.88厘計算，每月供款約18,182元；假如H按調升至2厘水平，屆時每月供款將增加約299元，至約18,481元，升約1.6%。假如H按進一步調升至2.5厘的封頂水平，屆時每月供款則較現時增加約1,574元，至約19,756元，升約8.7%。即使HIBOR未來有機會進一步攀升，但現時大部分業主採用的H按供款，一般有封頂機制，相信未會令供樓人士供樓壓力大增。

他續稱，面對美國加息的壓力下，本港新盤銷情持續，上周末大埔白石角項目作次輪銷售，以價單形式發售單位即日全數沽清，可見買家對樓市投下信心一票。事實上，息口走勢只是影響樓市的其中一項因素，縱使未來本港息率有機會調升，但目前業主持貨力強，相信未有大幅減價沽樓的壓力。再者，隨着疫情緩和，配合新一輪消費券推出，料有助提振本港經濟。加上多個新盤部署登場，樓市氣氛將進一步向好，再配合「波叔Plan」放寬按保及新鐵路效應之下，對下半年樓市前景感樂觀。