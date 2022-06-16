【產經直播】環球股市過山車玩完未？

美國聯儲局為遏抑通脹，周三(15日)一如市場所料大刀闊斧加息0.75厘，為1994年以來最大幅度。主席鮑威爾事後在記者會上，表明決心令通脹回至目標2%，預告7月可能加息0.5或0.75厘，惟0.75厘的加息幅度不會成為常態，市場解讀正面，刺激美股由跌轉升，反彈勢頭可持續？不過另一邊廂，市場亦擔心經濟衰退隱憂，投資者態度仍要保持審慎？

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