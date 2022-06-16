【產經直播】環球股市過山車玩完未？
2022年06月16日 12:02
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美國聯儲局為遏抑通脹，周三(15日)一如市場所料大刀闊斧加息0.75厘，為1994年以來最大幅度。主席鮑威爾事後在記者會上，表明決心令通脹回至目標2%，預告7月可能加息0.5或0.75厘，惟0.75厘的加息幅度不會成為常態，市場解讀正面，刺激美股由跌轉升，反彈勢頭可持續？不過另一邊廂，市場亦擔心經濟衰退隱憂，投資者態度仍要保持審慎？
港股周四(16日)高開後倒跌，走勢反覆，在波動市況下，收息工具能穩定投資組合？三星亞太高息房地產信託(新西蘭除外)ETF(03187)旨在季季派息，最新一季將分派多少？投資者趕在下周二(22日)除淨前買入有着數？
另外，三星區塊鏈技術ETF(03171)將於下周三(23日)掛牌，為亞洲首隻以此為主題的ETF，其投資策略有何優勢？當中包括甚麼成份股？區塊鏈發展潛力有多巨大？與投資加密貨幣有何分別？《三星資產運用(香港)特約：ETF解密》即找來三星資產運用ETF分銷主管凌子敬及獨立股評人胡孟青，為你解答。
三星區塊鏈技術ETF
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三星亞太高息房地產信託(新西蘭除外)ETF
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