中原：美國加息未必令本港樓價下跌　但料升幅放慢

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑稱，美國加息或令港元流出，但香港銀行儲備仍達2,800億元，銀根充裕下，相信本港銀行未必即時跟隨美國加息，對供樓人士影響輕微。以對上一次美國加息期為例，於2016至2018年間，美國加息9次，共2.25厘，香港只跟加1次0.125厘，期內中原城市指數CCI錄得25.5%升幅。因此，美國加息未必會令樓價下跌。

他表示，本港物業市場基礎健康，亦有助對抗美國加息潮。現時香港一半以上物業沒有承做按揭，而近年承按需經銀行壓測，私樓住戶供樓負擔比率亦維持於60%以內，相信即使本港跟隨美國加息，供樓人士亦有足夠能力負擔，對樓價衝擊不大。

全球經濟環境不穩，股市難免波動，但物業價格卻相對平穩，本年至今，中原城市領先指數CCL僅下調1.1%，相對其他投資產品穩健，相信物業仍會是港人用作儲存財富的工具，惟下半年全球不明朗因素增多，如歐美國家加息、俄烏戰爭持續、疫情未完全受控，都為全球經濟帶來隱憂，物業市場買家入市態度將轉審慎，樓價升幅會放慢，陳永傑將全年樓價預測調低至5%，但仍可達CCL歷史高位190點。