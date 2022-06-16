【高盛推介】騰訊、快手落後大市　資金吸納好倉

高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊今(16日)早段高見382.4元後倒跌，最新報369元，跌約2.8%，表現落後大市。有報道指騰訊目前市值約3.6萬億元，重奪亞洲市值最大公司首位。

快手昨(15日)亦反彈，升約2%，唯今早受壓急挫，最新報82.1元，跌逾6%，顯著落後大市。有券商據快手用戶數量正按預期增加，電商業務自5月初開始恢復，及料基於物流和倉儲限制的減少及電商購物節開始，業務將繼續改善。該行維持對快手「跑贏行業」評級，目標價112元。

觀察個股輪證資金流向，近期資金持續吸納騰訊好倉，過去4個交易日皆錄得資金流入，合共約6,480萬元。淡倉於昨日獲資金轉向流入。

快手方面，好倉於上周五(10日)至本周二(14日)共錄得約470萬元資金流入後，昨日獲資金轉向沽出。淡倉則於昨日獲資金轉向流入，有約560萬元。

觀察港股通資金流向，昨日繼續買入騰訊，錄得約3.5億元資金淨買入。

近日市場上的投資者留意不同條款的騰訊認購證，包括價外高槓桿、貼價高對沖值及長年期產品，利用不同條款的產品，配合不同策略。投資者亦可查閱教學文章，了解更多不同條款產品的特性。

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