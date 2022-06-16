【高盛推介】騰訊、快手落後大市 資金吸納好倉
2022年06月16日 13:30
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高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊今(16日)早段高見382.4元後倒跌，最新報369元，跌約2.8%，表現落後大市。有報道指騰訊目前市值約3.6萬億元，重奪亞洲市值最大公司首位。
快手昨(15日)亦反彈，升約2%，唯今早受壓急挫，最新報82.1元，跌逾6%，顯著落後大市。有券商據快手用戶數量正按預期增加，電商業務自5月初開始恢復，及料基於物流和倉儲限制的減少及電商購物節開始，業務將繼續改善。該行維持對快手「跑贏行業」評級，目標價112元。
觀察個股輪證資金流向，近期資金持續吸納騰訊好倉，過去4個交易日皆錄得資金流入，合共約6,480萬元。淡倉於昨日獲資金轉向流入。
快手方面，好倉於上周五(10日)至本周二(14日)共錄得約470萬元資金流入後，昨日獲資金轉向沽出。淡倉則於昨日獲資金轉向流入，有約560萬元。
觀察港股通資金流向，昨日繼續買入騰訊，錄得約3.5億元資金淨買入。
近日市場上的投資者留意不同條款的騰訊認購證，包括價外高槓桿、貼價高對沖值及長年期產品，利用不同條款的產品，配合不同策略。投資者亦可查閱教學文章，了解更多不同條款產品的特性。
投資者如看好騰訊，認購證方面的高槓桿選擇可留意屬行使價400至460元間、2個月期以上的低街貨產品中，槓桿最高之一的騰訊購(14612)。貼價選擇可留意年期約3個月的騰訊購(12844)。低面值的長期選擇可留意騰訊購(17327)。牛證方面的近牛選擇可留意騰訊牛(50014)，遠牛選擇可留意騰訊牛(62263)，與現價有約20及35元收回距離。
騰訊購(14612)，行使價459.08元，2022年09月13日到期，實際槓桿10.3倍，行使價400至460元間、2個月期以上、低街貨產品中，槓桿最高之一。
騰訊購(12844)，行使價420元，2022年09月22日到期，實際槓桿8.2倍，貼價。
騰訊購(17327)，行使價427.18元，2023年01月09日到期，實際槓桿5.6倍，低面值、長期。
騰訊牛(50014)，收回價350元，行使價347.2元，換股比率500，槓桿比率14.6倍，相近收回價近牛中街貨較低。
騰訊牛(62263)，收回價335元，行使價332.2元，換股比率500，槓桿比率9.2倍，近35元收回距離遠牛。
騰訊沽(16152)，行使價320元，2022年09月22日到期，實際槓桿6.8倍，行使價320及400元間、3個月期以上產品中，槓桿最高。
騰訊熊(56567)，收回價420元，行使價423元，換股比率500，槓桿比率7.1倍，相近收回價遠熊中槓桿最高。
快手購(14610)，行使價99.9元，2022年08月29日到期，實際槓桿5.5倍，高槓桿。
快手購(25301)，行使價85元，2022年12月20日到期，實際槓桿3.2倍， 貼價、中期。
快手牛(50259)，收回價70元，行使價67元，換股比率100，槓桿比率6.1倍，相近收回價遠牛中槓桿最高。
投資者如看淡快手，可留意年期約4個月，屬貼價的快手沽(17725)。
快手沽(17725)，行使價65元，2022年10月24日到期，實際槓桿3.1倍，貼價。
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