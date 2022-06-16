利嘉閣按揭：港銀最快今年底加息　買新盤宜即供上會

美國聯儲局一如市埸預期宣布再加息0.75厘，為1994年以來最大的加息幅度。利嘉閣按揭代理董事總經理黃詠欣認為，美國加息步伐轉急，港美息差擴闊，資金外流下，近日看到港元多次觸及弱方兌換保證水平。港元偏弱、加上臨近半年結，令拆息抽高，短期或會升至0.7厘以上，令H按實際按息觸及2厘。至年底前一個月拆息很大機會高於1.2厘，令H按實際按息持續處於鎖息上限的水平。

至於香港銀行何時加息，便要留意銀行體系結餘會否跌至1,000億元樓下，屆時可能為加按息響警號。黃又指，參考上一轉加息周期，香港銀行於美國加息8次，才加按息一次，幅度

僅0.125%，當時的香港銀行體系結餘跌至約760億元，同時拆息抽升至2厘以上水平。她相信，如果美國維持加息步伐，港銀最快今年底或會有加息壓力，建議供樓人士及有意置業人士應留意相關息口變化，對供款的影響。

黃又提醒，若預期未來港息上升，新盤買家選用即供付款計劃，會較建期付款計劃理想。因為若買家預期薪金升幅有限，又選用建期付款計劃，即通常在兩至三年後才「上會」，屆時的息口必然跟現在有所不同，可能受加息影響而未能通過壓力測試，屆時便有機會需要預備多些首期又或是要加入擔保人。至於供樓中的人士，黃建議可善用轉按賺現金贈，以及利用「按揭儲蓄掛鈎戶口」(MORTGAGE LINK)以賺取利息，以減少加息的影響。