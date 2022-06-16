受供應鏈瓶頸及沉重債務夾擊　化妝品牌露華濃傳破產

外媒報道，美國知名化妝品牌露華濃(Revlon)向美國法院聲請破產，原因是在供應鏈瓶頸和通脹飆升兩大不利因素夾擊下，已無力應付沉重的債務負擔。

露華濃股價上周五(10日)下挫46%，周三(15日)收報2.25美元，上升20.32%。

歸入富豪佩雷爾曼(Ronald Perelman)旗下的露華濃在紐約南區聯邦地區法院聲請破產，該公司到截至4月底止的資產總值為23億美元。據周三(15日)揭露的法院文件，露華濃負債總計37億美元，包括2024年到期、票面利率6.25%的自家優先債。

擁有90年歷史的露華濃，在美國經濟大蕭條期間開始賣指甲油，隨後在產品系列中增售唇膏，並在1955年成為國際知名彩妝品牌。

佩雷爾曼執掌的控股公司MacAndrews & Forbes於1985年在激烈競爭中收購露華濃，取得其主導權，並透過「垃圾債券天王」米爾肯(Michael Milken)為這宗收購案籌集資金。

據外媒資料，除美元債券，露華濃還有10筆貸款，未償還金額約26億美元，預計未來3年陸續到期。

公司去年的年利息支出近2.48億美元，截至3月31日止流動資金為1.32億美元。行政總裁Debra Perelman承認公司走下坡，並表示無法在通脹創紀錄的情形下滿足產品需求。

為避免公司在2020年破產，露華濃尋找幾家潛在的貸方來幫助累積的債務，儘管未能達到預期的融資目標，但獲得18億美元債務再融資。

露華濃近幾年持續與新品牌競爭，包括花費重金在社交媒體刊登廣告。露華濃除了受新冠肺炎疫情衝擊，近來正設法解決供應鏈和高通脹問題，兩者嚴重影響露華濃利潤。

外媒指露華濃代表拒絕置評。