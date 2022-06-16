報告：今年中國金融犯罪合規預計成本達1711億

各地市場整頓金融行業，金融機構「疫下」招聘合規人員。網絡數據分析公司LexisNexis Risk Solutions一份報告顯示，今年中國金融犯罪合規的預計成本將達1,711億港元，中國金融機構一直擴大其合規業務，重點為熟練的專業人員和技術分配足夠的資源，以依從日益複雜的法規和反洗錢要求。勞動力資源仍是中國最重要的成本組成部分，佔合規運營總成本的一半以上。自2019年以來，四分之三的受訪專業人士增加了其合規團隊的規模。

報告指出，合規成本增加，主要由於地緣政治風險的增加和反洗錢法規的收緊，增加制裁篩查和「瞭解你的客戶」盡職調查的複雜性，尤其是在處理大量新業務帳戶的大型金融機構。受訪者稱，隨着中國電子支付格局的演變，這場疫情促使與電子支付、使用錢騾帳戶、賄賂和腐敗相關的犯罪增加。

LexisNexis Risk Solutions副總裁 David Haynes表示，國際制裁的擴大和監管的日益複雜，無疑影響了中國金融犯罪合規的營運和成本。基於電子支付和遠端交易的革命，金融機構比以往任何時候，都更重視迅速適應所需的最新技術，以保持在快速變化的監管和反金融犯罪領域的領先地位。