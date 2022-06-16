道期跌462點 油價企120美元樓下
2022年06月16日 16:11
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●美匯指數報105.32；港匯見7.8499；離岸人民幣(CNH)報6.7230；美元兌日圓報134.13；歐元企1.0401，英鎊處1.2088。金價報1,829美元。布油報119.11美元，紐油報115.81美元。比特幣企2.1萬美元水平。道指期貨跌476點。
●市後關注點
19:00 英倫銀行基準利率
20:30 美國截至6月6日當周初請失業金人數
20:30 美國5月新屋開工年化總數
20:30 美國美國5月營建許可年化總數初值
●恒生指數全日收報20,845點，跌462點或2.17%；國企指數收報7,259點，跌193點或2.6%；科技指數收報4,547點，跌156點或3.33%。主板成交1,584億港元。https://bit.ly/3b6EgAV
●滬綜指收跌20點，煤炭股領跌3.4%，石油及金融股跌逾2.6%，水泥股跌近1%。https://bit.ly/3OcATGA
●中國經濟：
-滬冀2025年元宇宙產業規模突破3,500億人民幣。
-發改委：冀促進風電及太陽能發電多發滿發，能用盡用。
-發改委：鼓勵民間投資積極參與盤活存量資產。
-發改委：料下半年豬肉消費逐增，生豬價將總體回升。
●報告：今年中國金融犯罪合規預計成本達1,711億。
●中金指不宜低估美國利率上行空間。
●【全球加息潮】瑞士意外上調利率0.5厘，7年首次。
●加息嚇窒美樓市，準買家延遲決定，1/4業主肯劈價。
●滙豐、渣打、中銀及恒生維持最優惠利率不變。
●香港經濟：
-金管局余偉文：不擔心走資，買樓要注意利率風險。
●香港置業：拆息上升速度或加快。
●中銀料美國下月再加息0.75厘，9月加半厘。