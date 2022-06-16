道期跌462點 油價企120美元樓下

●美匯指數報105.32；港匯見7.8499；離岸人民幣(CNH)報6.7230；美元兌日圓報134.13；歐元企1.0401，英鎊處1.2088。金價報1,829美元。布油報119.11美元，紐油報115.81美元。比特幣企2.1萬美元水平。道指期貨跌476點。

●市後關注點

19:00 英倫銀行基準利率

20:30 美國截至6月6日當周初請失業金人數

20:30 美國5月新屋開工年化總數

20:30 美國美國5月營建許可年化總數初值

●中國經濟：

-滬冀2025年元宇宙產業規模突破3,500億人民幣。

-發改委：冀促進風電及太陽能發電多發滿發，能用盡用。

-發改委：鼓勵民間投資積極參與盤活存量資產。

-發改委：料下半年豬肉消費逐增，生豬價將總體回升。

●報告：今年中國金融犯罪合規預計成本達1,711億。

●中金指不宜低估美國利率上行空間。

●【全球加息潮】瑞士意外上調利率0.5厘，7年首次。

●加息嚇窒美樓市，準買家延遲決定，1/4業主肯劈價。

●滙豐、渣打、中銀及恒生維持最優惠利率不變。

●香港經濟：

-金管局余偉文：不擔心走資，買樓要注意利率風險。

●香港置業：拆息上升速度或加快。

●中銀料美國下月再加息0.75厘，9月加半厘。