內地5月經濟活動意外反彈　或與原煤生產增長有關

外媒報道，中國5月官方數據顯示，即使受到疫情防控影響，在工業增加值和投資活動的有力拉動下，經濟依然有所好轉，但更深次的研究表明經濟仍在萎縮。

國家統計局周三(16日)公布的數據顯示，5月份工業增加值按年意外增長0.7%，而全國發電量按年下降3.3%，全社會用電量按年下降1.3%。雖然第二季的GDP數據要到7月才能公布，這些數據上的差異和其他高頻數據表明經濟仍在萎縮。

野村經濟學家在報告中寫道，有些基本面可能比官方數據顯示的還要糟糕，指出發電量及水泥、粗鋼、汽車和智能手機的產量下降，還有全國整車貨運流量指數按年下降近19%。物聯網科技平台G7物聯表示，這指數可能6月還會下降，本月前兩周公路貨運流量與2021年同期相比已下降超過20%。

工業部門的增長集中在能源領域，特別是原煤生產，5月按年增長逾10%。分行業看，工業增加值增長主要集中在採礦業，按年增長7%，而規模更大的製造業僅按年增長0.1%。國家統計局跟蹤的17種工業產品中，有10種產品產量按年下降，如汽車產量按年下降近5%。

Pantheon Macroeconomics首席中國經濟學家Craig Botham表示，電力和熱力生產和供應業按年下降0.8%，4月時還在增長，這似乎與復工復產的背景不符。

今年1至5月全國固定資產投資(不含農戶)按年增長6.2%，而同期PPI按年上漲8%左右，說明5月實際支出下降。一個重要原因是房地產市場持續低迷：1至5月房屋新開工面積5.1628億平方米，下降30.6%。

基礎設施投資則更為可觀，但與去年同期相比，5月水泥產量下降17%，建築及裝潢材料類零售下降近8%。

這種差別可能在一定程度上是由於固定資產投資的計算方式有些奇怪，與建築支出不一定相互對應。例如，如果一家公司從別的公司買了二手生產設備，那麼買價會全部被計入固定資產投資，即使對GDP的貢獻小於這個數值。投資數據還包括購地。