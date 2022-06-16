中金：美國基本面走弱　中國經濟下半年復甦

中金公司首席宏觀分析師張文朗表示，美元走強乃由於市場逐步計入加息縮表等因素，但是美國基本面在正走弱，對美元形成的拖累有滯後作用，認為之後基本面因素對美元「往下拉」的力量較大。

他亦指，中國經濟將會在下半年迎來復甦，估計第三及第四季國內生產總值(GDP)各反彈5.4%及5.5%。因此，資本市場信心進一步增強，加上貨幣寬鬆，流動性以及基本面支撐人民幣走強，預計下半年人民幣走勢穩定，甚至較上半年小幅上升。

張指，內地今年財政及貨幣政策力度已不少，總體跟2020年同期相若，但財政擴張對貨幣增速的貢獻有望繼續上升。上月一些經濟指標包括投資、消費增長皆高於市場均值，相信疫情管控後效果會逐步浮現，目前當局仍要把現有政策盡快落地，並先觀察已公布政策產生的效果。他亦預料房地產將企穩回升，復甦或呈「量穩價升」，預計不會重複2020年下半年量價齊升的現象。

談到美國聯儲局加快緊縮步伐，中金公司策略分析師劉剛表示，現時美國通脹超過預期，而被迫上調加息路徑，後續通脹路徑仍然是關鍵，視乎油價會否進一步衝高。該行預測通脹最終仍能回落，預計CPI今年底按年增加6%，明年初則回到美聯儲局可容忍的3%水平。他亦預計，第四季到明年初政策會逐步「退坡」，美債利率相對緩和。