光大證券香港遭證監會譴責兼罰款380萬元

中國光大證券(香港)沒有遵守有關打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的監管規定，遭香港證監會譴責，並處以380萬港元罰款。

證監會發現，光大證券在2015年1月至2017年2月期間，沒有實施充足及有效的制度和管控措施，以防範及減低與第三者存款相關的洗錢及恐怖分子資金籌集風險。調查包括對該行在期間收到的存款進行抽樣檢視，過程中發現其未能識別178筆透過光大證券在某家本地銀行開立的多個子帳戶作出的第三者存款，金額超過2.5億元。

此外，即使出現多項預警迹象，包括11名客戶從多名與其關係不明的第三者收到五筆或以上的存款；7名客戶收到的存款淨金額與他們的估計淨資產不相稱；及5名看來互不相關的客戶，在4天內收到來自同一名第三者合共約500萬元，而該名客戶使用有關資金買賣同一隻股票，但光大證券未能偵測某些客戶帳戶內的可疑存款，也沒有作出適當的查詢。

證監會認為，光大證券的行為違反了《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》、《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集指引》和《操守準則》。在決定採取上述紀律處分時，已考慮到有需要向市場傳遞具阻嚇力的強烈訊息，以示有關打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的缺失不可接受；光大證券採取了補救行動，以加強其打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的內部管控措施及制度；及光大證券與證監會合作解決證監會的關注事項。