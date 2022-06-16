瑞銀：聯儲局將續鷹至通脹放緩　股市上行空間收窄

美國聯儲局宣布加息75個點子。瑞銀財富管理投資總監辦公室相信，當局保持鷹派作風直至通脹放緩。通脹的頑固性和聯儲局的反應轉變，推高市場對終端利率的預期，最新略低於4%。即使聯儲局實際上不需要一直加息至4%，但實行的風險增加，經濟衰退的風險也隨之上升。

該行預期，美國10年期國債收益率在12月升至3.25%，並不排除年底前突破此水平的可能性。由於收益率上升、信貸利差擴大和股市回撤，金融狀況收緊可能對產出造成壓力。房貸利率已升至2009年以來的高點，並正在導致房地產市場冷卻。美國經濟指標表明增長勢頭正在減弱：美國亞特蘭大聯儲銀行對第二季實際經濟增長(年化)預測從5月中的2.5%，降至最新的0%。

該行認為，在此背景下，股市年內上行的空間有所縮小。美股周三(15日)晚反彈體現出一些樂觀情緒，但聯儲局的行動將對經濟增長和估值產生負面影響，因此，他們下調標指今年末目標至3,900點，明年盈利預測下調2%至每股235美元，遠期市盈率測從17.9倍降至16.6倍。

另外，歐洲央行周三召開緊急會議，商討部分歐元區債券遭拋售問題，承諾採取行動應對債市出現碎片化風險。瑞銀指出，這次會議和聲明表明，各國央行不會忽視貨幣政策收緊對金融市場帶來的風險，但預計歐洲央行最終需要引入新工具，歐元區周邊國家債券利差擴大也可能發生的。在這種背景下，下調今年末歐洲斯托克50指數目標至3,400點，意味年內潛在的下行空間近4%。