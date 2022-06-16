富達：聯儲局鷹派令地產等利率敏感行業持續受壓

美國聯儲局一如市場預期加息0.75厘。富達國際全球宏觀及策略配置主管Salman Ahmed認為，目前較高通脹率並顯著高於2013年和2018年的情況下，金融市場將持續收緊狀態，以致未來數月的經濟增長或急劇放緩，美國聯儲局的鷹派態度已陸續反映，如地產等利率敏感行業可能會持續受壓。

他又指，留意到消費疲軟的迹象，因為最近的信心下降已進一步影響實體經濟數據，例如最新的零售銷售數據表現。最後，有鑑於整體債務水平非常高，實際利率進一步上升的程度有限。同時看到債務融資的資產負債表問題，正對歐洲央行政策發揮重大作用，預期歐洲央行為保持歐元區金融市場的穩定，可能會持續與某些量化寬鬆政策下同時加息。

面對目前的鷹派政策，該行對核心策略資產配置仍保持謹慎態度，維持減持股票和信用資產，在固定收益方面，相對其他已開發市場亦減碼美國。他認為，基於美國聯儲局緊縮政策可能引發嚴重的經濟增長放緩和衰退，因此預料信用市場仍將非常脆弱。然而，預期正在醞釀的經濟增長影響將開始主導通脹，這將成為執政者和市場的首要關注重點。