油塘冷藏庫項目獲准改建4幢分層住宅

至於同區油塘四山街8號世運貨倉重建項目，亦獲批建1幢25層高商住樓宇，另設兩層地庫及三層平台，住宅樓面約227,879方呎，另提供約38,330方呎商業面積。而項目亦已獲城規會批出規劃許可，將興建483伙。

至於山頂普樂道1、3、5號屋地則獲批最新取代方案，可建兩幢3層高洋房，另設1層地庫，總樓面約25,554方呎，較2020年獲批方案減建1幢。