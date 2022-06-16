油塘冷藏庫項目獲准改建4幢分層住宅
2022年06月16日 17:16
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屋宇署於4月份批出21份建築圖則，包括11項住宅及商住發展，包括油塘區兩項重建項目，其中越秀地產(00123)旗下東源街越秀冷藏倉庫住宅項目，准建4幢23至27高分層住宅，另設兩層平台及一層地庫，總樓面約659,458方呎，包括約1,016方呎非住用樓面。資料顯示，該項目的規劃申請去年已獲城規會通過，將提供1,393個單位。
至於同區油塘四山街8號世運貨倉重建項目，亦獲批建1幢25層高商住樓宇，另設兩層地庫及三層平台，住宅樓面約227,879方呎，另提供約38,330方呎商業面積。而項目亦已獲城規會批出規劃許可，將興建483伙。
新界新發展區亦有項目獲批圖則，永泰地產(00369)粉錦公路與青山公路──古洞段住宅項目，亦准於1層地庫之上興建1幢35層高住宅，總樓面約284,163方呎。另南豐集團及興勝創建(00896)的元朗唐人新村毗鄰寶珊園的地盤，亦可發展5幢4層高分層住宅，另設有1層低層地下樓層，總樓面約79,686方呎。
此外，港島區傳統豪宅地段亦有項目獲批則，其中恒隆地產(00101)南區南灣道9號濱景園，獲批准發展25幢3層高洋房，另設1層停車場樓層，總樓面面積約126,921方呎。
至於山頂普樂道1、3、5號屋地則獲批最新取代方案，可建兩幢3層高洋房，另設1層地庫，總樓面約25,554方呎，較2020年獲批方案減建1幢。