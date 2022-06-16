【加息急出貨】二手樓劈價求售　金融界業主持貨9年蝕讓離場

「息魔」降臨，銀行同業拆息已見上升，供樓負擔增加，各區二手樓市即時起哄，淡市下將軍澳及元朗區都有減價盤。另有投資者因看淡後市，寧願蝕讓都要加快出貨套現。

中原伍錦基表示，將軍澳今日(周四)有業主減價，集中為樓齡20年以上物業，私樓放盤減幅普遍約3%，而居屋減幅介乎約3至5%，但新樓減幅較少，個別寧願轉租。

他續稱，區內減價盤包括將軍澳廣場7座低層E室，實用面積約459方呎，開價由810萬元，減至790萬元，減幅約2.5%。另同區晉海3A座低層A室，降價約20萬元，最新放盤價約1,020萬元。

元朗區都有業主降價求售。該行王勤學表示，其中華翠豪園1座中層F室，實用面積約814方呎，減28萬元，現連車位以900萬元放售。另紫翠花園9座放盤，連車位叫價由820萬元，降至795萬元。

此外，有投資者因加息看淡後市，昨晚(15日)已蝕讓出貨。中原胡鴻洲指，佐敦珀‧軒一個低層單位，實用面積約229方呎，原業主從事金融行業，2013年以499萬元購入收租。至去年單位已交吉，並開價480萬元求售，樓市轉弱，今年已減至430萬元吸客，較銀行估價更低。由於早已預期美國加息，恐後市更靜，再減價至410萬元沽貨，呎價約17,904元，持貨約9年帳蝕89萬元，期內樓價跌幅約18%。