光大永年：暫未計劃進軍住宅物業管理市場
2022年06月16日 17:43
東網電視更多新聞短片
劉嘉（左）
內地商業物業管理公司光大永年(03699)董事長劉嘉表示，集團本身有逾2億元現金，且零負債，可以用於投資物業，會考慮寫字樓及商業項目的優質資產。不過，公司作為國企，併購資產時需小心考慮，特別是現時不少資產背後隱藏負債。即使現時市場上有內房企放售住宅物管公司，但涉及他人品牌，收費不能過高，同時要考慮盈利問題，故暫未有計劃進軍住宅物業管理市場，笑言「不需要搶哂所有人飯碗」。
公司現有3個收租項目，位於四川成都及雲南昆明。他指，現時出租率平均有七至八成，坦言新冠肺炎疫情令經營更難，難言預測何時復甦，物業租金面對下調壓力，但公司資產所在地疫情的影響較輕微，傾向放租予生相關或政府機構，以助租金穩定。
至於海外市場方面，他提到，受累疫情及出行限制，難以按原定計劃在英國物色合適的收購項目，即使仍會考慮對長遠發展有利的項目，但非目前主要工作，強調會嚴格控制風險，現階段會積極增加資本累積，盡量以不需要大量資本投入來增加收入。在港方面，基於母企光大集團在港已購入光大中心，故公司出手時會考慮對香港民生有正面作用的項目。