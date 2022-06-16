光大永年：暫未計劃進軍住宅物業管理市場

公司現有3個收租項目，位於四川成都及雲南昆明。他指，現時出租率平均有七至八成，坦言新冠肺炎疫情令經營更難，難言預測何時復甦，物業租金面對下調壓力，但公司資產所在地疫情的影響較輕微，傾向放租予生相關或政府機構，以助租金穩定。

至於海外市場方面，他提到，受累疫情及出行限制，難以按原定計劃在英國物色合適的收購項目，即使仍會考慮對長遠發展有利的項目，但非目前主要工作，強調會嚴格控制風險，現階段會積極增加資本累積，盡量以不需要大量資本投入來增加收入。在港方面，基於母企光大集團在港已購入光大中心，故公司出手時會考慮對香港民生有正面作用的項目。