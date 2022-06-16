星之谷：本港H按有機會於年底觸及2.5厘封頂水平

星之谷按揭轉介行政總裁莊錦輝表示，美國聯儲局一如預期加息0.75厘，本港一個月銀行同業拆息(HIBOR)最新升至0.58厘，連升8日，為2020年6月以來最高，令H按實際按息升至1.88厘，預料美國繼續急速加息應對通脹，本港H按實際按息有機會於年底觸及2.5厘封頂水平。

美國加息市民最關注是買樓貸款利息支出，假設貸款額500萬元、還款期為30年，現時每月供款為約18,182港元，如果未來HIBOR持續飆升至實際按息觸及封頂位2.5厘，每月供款將為19,756港元，較現時高出1,574港元或8.65%。

雖然目前港美息差進一步加快拉闊，本港銀行體系結餘亦已跌穿3,000億元，但資金相對上一次加息周期仍然充裕，同時，反映銀行平均利息支出的香港綜合利率(Hong Kong Composite Interest Rate)仍處歷史上偏低水平，回望2019年當綜合利率飆升至3厘以上，銀行才調高最優惠利率(P)0.125%，其後綜合利率回落，P亦同步向下，近年該利率徘徊於1厘以下，說明銀行資金成本未有上漲壓力，相信短期內加息壓力輕微。