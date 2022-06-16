九龍城半百樓齡「新盤」開售　入場費420萬但要留意...

九龍城有樓齡近半個世紀的「一手樓」推售。樓齡約49年、位於侯王道24及26號的項目「24及26侯王道」，上載售樓說明書及價單，推出6個單位於下周四(23日)發售，售價由420萬元起。

據樓書顯示，項目為一幢於1973年6月25日建成並獲發出入伙紙的樓宇，樓高6層，賣方為胡督祿及李許潤蘭(已故許麗梅之遺產承辦人)，現為2樓、3樓、4樓及5樓A單位，3及4樓C單位的註冊業主。6個單位實用面積分別為375方呎或424方呎。

由平面圖可見，實用面積375方呎的C室，早年採兩房間隔，設有梗廚，惟現時則「劏」成3間迷你套房，未有另設廚房。而實用面積424方呎的A室，亦已改裝成3間迷你套房。

由於項目不設升降機，故價單中，低層單位比高層單位售價更高。6個單位售價介乎420萬至550萬元，呎價由11,200至12,972元。售價和呎價最低單位均為4樓C室。上述單位將於下周四起，於香港德輔道中262號一洲大廈4樓以先到先得形式發售。

事實上，雖然項目已有49年樓齡，但按照《一手住宅銷售條例》所規定，未曾有轉讓物業的紀錄都算是一手樓，須按法例規定出樓書及價單等。

此外，值得留意是，屋宇署已於今年4月26日頒佈命令，指該座建築物構成危險，命令物業擁有人須就樓宇的外牆進行工程，包括須清除鬆脱及破裂的混凝土，而工程須最遲於今年7月25日前展開，意味買家購入單位後，有機會要承擔工程費用。