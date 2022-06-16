【所為何事】會計師上門核數　變成燒客戶寫字樓

近排天氣又濕又熱，作為一個專業嘅核數師，隨身帶住部電風扇仔，好正常啫！不過，早兩日有會計師去到個客嘅辦公室核數時，疑似因為留低電風扇仔叉電叉過夜而發生小型爆炸，正宗係「扇風點火」。根據網上流傳嘅片，間辦公室嘅手提電腦都熏黑晒，恐怕存檔都危危乎！

涉事嘅「芭蕉扇」睇落只係受咗輕傷，反而波及到旁邊嘅手提電腦，屏幕似乎已經被二級燒傷，兩位「傷者」都唔需要急救，初步驗傷之後應該可以直接送入垃圾桶。

而肇事會計師樓就係立信德豪(BDO)，該公司指事件純屬意外，冇人受傷，雖然有電腦被燒毀，不過好彩就冇損害客戶資料，主要係因為科技救返一命，審計底稿都會上傳至雲端。

講到事發原因，竟然係因為OT(加班)，個客嘅辦公室為響應ESG(環境、社會及企業管治)，過咗辦公室時間會熄中央冷氣，以致員工全晚都用電風扇仔，咪釀成意外囉。據了解，客戶為一家上市公司，事發後表示諒解。

另一大亮點就係，用緊嘅手提電腦係聯想(Lenovo)Thinkpad，即係鍵盤正中仲有一點紅嗰款！至於肇事嘅「芭蕉扇」係咩牌子呢？絲絲都想知呀！