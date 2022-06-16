【危機升級】俄削對歐供應天然氣價飆　黃金見支持

縱使美國聯儲局大手加息，連有「數碼黃金」之稱的加密貨幣「一哥」比特幣也暴瀉，但金價相當硬淨，紐約期金周四靠穩，曾高見每安士1,838.7美元，升約1%。法國興業銀行認為，即使聯儲局今年持續大幅加息，金價仍有望突破2,000美元，因加息力度仍無法追上通脹，且市場對黃金交易所買賣基金(ETF)的需求甚殷。

法興指出，主導金價的最重要因素是扣除通脹後的實際利率，目前仍處「負值」，展望短期難以轉正，因預期即使貨幣和財政政策將會緊縮，但依然趕不上通脹升幅，加上俄烏戰事持續帶來不確定性，股市又經常大幅波動，有利金價短期內發揮抗通脹和避險的能力。另外，該行估計今年全球黃金ETF的投資需求將增長350噸。按世界黃金協會最新披露的數字，今年首5個月黃金ETF持倉增約262.4噸，若法興估算正確，即仍有約87.6噸的增長。根據往績，上述黃金ETF的需求與金價走勢有正面關連。

該行現時預計，金價下季會升至2,100美元左右才見頂，然後於明年第二季回落至1,800美元，到明年底隨着通脹壓力降溫和地緣政治緊張局勢開始緩解，可能跌至1,600美元。該行同時將第三季美國通脹預測從6.6%上調至7.6%，對美國10年期國債孳息率的估計則為3.25厘。

事實上，德銀早前也曾回顧1970至1980年代「超級通脹期」的資產回報，發現持有黃金和白銀的升幅高逾兩成，而金價今年以來升幅仍不足1%。

世界亂局確實難讓能源價格大幅回落。俄羅斯天然氣公司(Gazprom)在周三宣布，因應設備保養和維護需求而關閉部分設施，導致由北溪管道運往德國的天然氣大減40%，運往意大利也降15%。周四俄方更稱，整個北溪管道有可能全面停運，若是如此，對德國而言是災難。消息刺激歐洲天然氣價格周三大漲24%後，周四再飆21%，高見每兆瓦時146歐元。俄國向歐「斷氣」的同時積極布局亞洲，外媒報道，俄國代表團周內會到訪印度商討貿易結算問題，據說印度一方會正式提議用其貨幣盧比與俄國進行貿易結算。一旦落實，不但對國際能源版圖有影響，連貨幣體系也將有重大改變。

半世紀前的「超級通脹期」回報之冠是油價，今次已率先應驗，縱使市場憂慮經濟瀕臨衰退會礙及需求，但由於供應仍偏緊，紐約期油和布蘭特期油昨日亦靠穩，分別處於每桶115美元及118美元，而美國汽油價依然在每加侖逾5美元的歷史高位附近，再度觸動總統拜登的神經。他最新向美國7家煉油企業發信，警告在俄烏戰爭期間，煉油廠的利潤率遠高於正常水平，且企業把戰爭帶來的代價直接轉嫁給美國家庭是不可接受。他提到，煉油產能不足，導致汽油價格上漲速度比油價還要快，呼籲煉油企業應立即採取行動，增加汽油、柴油和其他精煉後產品的供應。

然而，數據顯示截至今年3月，當地的煉油產能為每日1,790萬桶，達整體產能的94%，意味煉油廠幾乎無法再增產以滿足拜登的要求。

美議員籲禁對華輸出石油

同一時間，美國共和黨參議員魯比奧將矛頭指向中國，聯同其他議員提出法案，要求禁止美國對華輸出石油，因目前美國每天出口50萬桶石油至中國，強調要確保美國優先。