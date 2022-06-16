比特幣冧價軟件商慘蝕逾百億　新債王睇跌至1萬美元

比特幣連日大跌之後周四(16日)喘穩，在交易平台CryptoCompare的報價曾升逾7%，報每枚21,300美元。比特幣今年來已累跌逾6成，曾準確預測比特幣走勢的「新債王」岡拉克表示，比特幣的走勢明顯不是向上，即使比特幣跌至10,000美元，一點都不會感到驚訝。

岡拉克更直指，「比特幣看起來要被清算了」，所以他在20,000美元或21,000美元水平也不看好比特幣。

持大量比特幣的商業軟件開發商MicroStrategy過去兩年累積超過逾12.9萬個比特幣，受到比特幣大跌影響，周一該公司所持比特幣的帳面虧損已達13億美元，故惹來面臨爆倉危機的疑慮，上日又傳出有意拋售部分持幣。其股價隨着幣價而大幅波動，由52周高位891美元，插至近日低位170美元水平。

不過，重倉比特幣的企業和國家仍維持堅定信心，首個以比特幣為法定貨幣的國家薩爾瓦多，因為比特幣市值縮減超過65%，產生高達5,600萬美元帳面損失，惟該國總統Nayib Bukele表示不擔心，透露將會繼續逢低吸納，買入更多比特幣。

實際上，早在加密幣跌浪初期，該國已經購入2,301枚比特幣，平均每枚比特幣購入價格為45,908美元。目前再「溝貨」就好像賭仔一般愈陷愈深。同時，薩爾瓦多約有8億美元債券將在明年1月到期，市場人士憂慮該國孤注一擲最終會導致債務違約。

此外，在比特幣價格大幅下跌之際，加密貨幣交易所幣安(Binance)創辦人及行政總裁趙長鵬表示，幣安將增聘2,000名職員，強調對加密貨幣前景仍有十足信心。