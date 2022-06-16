樓價升勢乏力！天水圍已補價居屋持貨3年僅微賺離場

樓價上升乏力，近年入市的業主已無利可圖，其中天水圍居屋天頌苑兩房辣招鬆綁貨，已補價自由市場成交價473萬元，3年只升值約23萬元，扣除使費僅獲微利。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●世紀21Q動力招潔冰稱，小西灣藍灣半島6座高層F室，兩房連儲物室設計，實用面積約492方呎，望山景及城市景，月租1.9萬元氐出，呎租約38.6元，單位業主於2013年2月以607萬元購入上址。

●世紀21日昇蔡嘉駿指，北角富澤花園富威閣低層E室，實用面積約645方呎，套三房設計，成交價1,033萬元，呎價約16,016元，單位原先叫價為1,088萬元，最終減價55萬元成交，減幅約5%。

●世紀21北山嚴智贇稱，天后金龍大廈A座低層3室，實用面積約857方呎，套三房間隔，望樓景，成交價約1,285萬元易手，呎價約14,994元，新買家為區內換樓置客。

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九龍區

●利嘉閣邱家仁指，長沙灣宇晴軒3座高層E室，實用面積約501方呎，成交價898萬元，呎價約17,924元，原業主於2003年12月以216.2萬元一手購入，持貨約19年帳面賺約681.8萬元，原業主移民放售單位。

●香港置業曾家輝透露，大角咀港灣豪庭10座高層G室，實用面積約436方呎，兩房間隔，望山景，以約828萬元放盤約3個月後，吸引同區客洽詢，議價後減價約40萬元，以788萬元成交，呎價約18,073元。

●利嘉閣甘尚德稱，奧運站帝柏海灣5座中高層C室，實用面積約698方呎，套三房連工人房間隔，望維港海景，以1,652萬元成交，呎價約23,668元，原業主於2001年底以約425萬元購入，持貨約21年帳面賺約1,227萬元，物業升值約2.9倍。

●中原袁顯岸表示，紅磡海濱南岸2座中層A室，實用面積約432方呎，兩房間隔，望內園景，議價後以870萬元成交，呎價約20,139元，新買家為同區租客，趁近日樓價回軟積極入市，議價後入市上址自用。

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新界區

●美聯梁偉德表示，將軍澳海翩滙6座頂層兩房戶，實用面積約544方呎，連307方呎天台，吸引區內客火速決定承租，每月租金2.05萬元，呎租約37.7元，業主於2016年9月以約745.96萬元購得。

●世紀21將軍澳魏仕良稱，將軍澳居屋寶盈花園3座高層D室，實用面積約591方呎，三房間隔，將軍澳運動場及開揚山景，4月在未補價第二市場放盤叫價720萬元，剛獲綠表買家以665萬元承接，減價55萬元，減幅約7%，呎價約11,252元。

●中原柯勇指，將軍澳MONTARA第2B座高層A室，實用面積約527方呎，兩房間隔，以993萬元易手，呎價約18,843元，原業主於2019年5月以828萬元一手購入，持貨滿3年帳面獲利165萬元，單位升值約20%。

●世紀21奇豐廖振雄稱，西貢清水灣澳貝村單號村屋下複式戶，套三房連工人房間隔，享山景，原先叫價1,438萬元，減價90萬元，減幅約6.3%，獲買家以1,348萬元承接，原業主於2009年12月以360萬元購入，持貨逾12年帳面獲利988萬元。

●中原胡耀祖表示，馬鞍山區6月暫錄約35宗二手買賣，其中馬鞍山銀湖．天峰8座中層A室，實用面積約558方呎，兩房間隔，開價約910萬元，議價後以905萬元易手，呎價約16,219元，新買家為用家。

●世紀21奇豐李嘉文指，沙田帝堡城6座高層B室，實用面積約836方呎，套三房連工人房間隔，向山景，原先叫價1,178萬元，放盤9個月，獲買家以1,169萬元承接，呎價13,983元，原業主於2018年4月以1,218萬元購入，持貨4年帳蝕49萬元。

●世紀21奇豐楊麗娟表示，沙田居屋愉翠苑L座低層1室，實用面積約650方呎，套三房間隔，望園景，原先在補價第二市場叫價745萬元，放盤8個月，累減83萬元，減幅約11%，至662萬元沽出，呎價約10,185元。

●世紀21奇豐吳元利稱，沙田碧濤花園2期嘉麗閣低層B室，實用面積約657方呎，套三房間隔，望園景，放盤1個月，原先月租叫價1.95萬元，經議價後減1,000元，終以月租1.85萬元租出，呎租約28.2元。

●中原周家傑透露，火炭晉名峰C座中層C室，實用面積約790方呎，套三房間隔，望山景，開價約3萬元，議價後連車位以2.85萬元租出，呎租約36.1元，原業主於2008年以574.5萬元一手購入。

●中原霍栢雄表示，火炭駿景園6月暫錄4宗買賣，屋苑3座中層B室，實用面積約594方呎，兩房間隔，開價約958萬元，議價後以905萬元易手，呎價約16,128元，新買家為用家。

●中原楊頌堯指，大埔昌運中心6月錄首宗成交，屋苑2座中層C室，實用面積約339方呎，兩房間隔，放盤時開價約549萬元，近日雙方議價後以532萬元沽出，呎價約15,693元，新買家為用家。

●美聯馮根明稱，元朗RESIDENCE譽88第1座高層D室，實用面積約621方呎，三房間隔，開價930萬元，政府放寬對1,000萬元以下單位的按揭成數，議價不足1%，即以922萬元購入，呎價約14,847元，原業主在2019年2月約808萬元購入，帳面獲利114萬元。

●美聯張國成透露，元朗尚悅6月暫錄3宗買賣，該盤3座中層A室，實用面積約414方呎，兩房間隔，原業主開價608萬元，其後累減近6%，以573萬元成交，呎價約13,841元，原業主在2017年6月約478萬元購入，轉手帳面獲利95萬元，物業升值接近兩成。

●祥益黃肇雯表示，天水圍居屋天頌苑N座高層15室，實用面積約426方呎，兩房間隔，新買家為外區客，為鄰近家人，方便照應，加上原業主有議價空間，累減27萬元，加上單位有裝修，已補價自由市場以473萬元購入，呎價約11,103元。原業主於2019年以約450萬元自由市場價購入單位，現轉手帳面獲利23萬元或約5.1%。

●祥益謝利官指，天水圍嘉湖山莊樂湖居11座中層C室，實用面積約551方呎，三房間隔，外區首置客見單位附裝修，原業主減價5萬元，決定以595萬元購入作自住用途，呎價約10,799元，屬市價。

●中原施鋒超指，屯門彩華花園D座高層7室，實用面積約651方呎，套三房間隔，叫價700萬元，議價後以622萬元沽出，呎價約9,555元，新買家為區內換樓客。

●中原吳家威表示，東涌映灣園16座中層E室，實用面積543方呎，兩房間隔，享山景，開價740萬元，減價15萬元，昨日獲外籍投資者以725萬元承接，呎價約13,352元，長線投資者睇樓約兩星期，即承接單位。

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