美國加息惹恐慌！道指跌穿三萬點　納指挫近3%

聯儲局大幅加息0.75厘後，股市的反彈未能延續。美股周四(16日)早段繼續下跌，道指曾跌684點，至29,984點，為2021年1月以來新低；標指跌97點，至3,692點；以科技股為主的納指跌327點，至10,771點。

港股外圍方面，恒指夜期現報20,648點，跌97點，低水197點。

美國上周首次申領失業教濟人數減少3,000人，至22.9萬人，多過市場預期的21.8萬人；截至前周止持續申領人數則減少3,000人，至131.2萬人，同樣多過預期的130.7萬人。

5月新屋動工數目以年率計按月跌14.4%，至154.9萬伙，遠低過市場期的169.3萬伙；建築許可亦跌7%，至以年率計169.5萬伙，同樣差過預期。

一直看好今年來美股表現的瑞銀財富管理亦修正了其觀點，該行最新把標指的目標水平下調至3,900點。該行表示，隨着聯儲局更加重視對抗通脹，經濟活動面臨的風險正在上升。由於債券孳息率上升、信貸利差擴大和股市下跌，金融環境收緊可能會對經濟造成壓力。亞特蘭大聯儲銀行對第二季度實際GDP年化季度增長率的預測已跌至0%。

俗稱「恐慌指數」的芝加哥期權波動率指數(VIX)近日不斷抽升，為了緩解巨大的潛在波動，瑞銀財富管理認為，投資者可以關注市場中更具防禦性的部分在經濟衰退的情況下可能會跑贏大市，特別偏好優質派息股和醫療保健行業。

摩根士丹利將Roblox目標價從27美元下調至25美元，元宇宙股Roblox跌7.26%。科技股全線低開，特斯拉(Tesla)跌超4.92%，公司已經大幅提高了其所有產品線的電動汽車的價格。