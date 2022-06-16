全新盤準備周末對疊　旺角納米單位呎價飆至3.3萬元

全新盤準備周末對疊，紅磡項目及大埔項目繼續收票，而屯門項目有機會明日開價。另一邊廂，納米單位呎價節節上升，旺角項目有開放式單位成交呎價逾3.3萬元。

●紅磡必嘉坊‧曦匯暫超額近10倍

發展商邀請Philip Liao & Partners Limited為項目規劃室內設計，該公司董事廖宜康指，浴室裝修已一應俱全，牆身採用特色瓷磚鋪砌，設洗手盆及鏡等。另廚櫃的面板亦提供三種顏色供買家選擇。此外，項目的地下住客入口大堂以流線型風格設計，並設有免觸式智慧型信箱。

●大埔白石角Silicon Hill第1期第三輪銷售超額約18倍

●屯門掃管笏飛揚第1期最快明日開價

●何文田128 WATERLOO推頂層連天台戶招標

上述包括3樓H室連平台戶及8樓H室，實用面積為1,258方呎。至於，21樓A室為該層唯一一伙，實用面積3,445方呎，設私人升降機大堂，客飯廳長逾20米，外連的1,314方呎平台備有長約6.5米、闊約2.8米的按摩池。單位屬五套房間隔，另設2,135方呎的天台。據銷售安排顯示，3伙招標至9月30日，期間每日招標截標。

●西南九龍維港滙II兩房售1,296萬元

●元朗錦田北的PARK YOHO NAPOLI三房售1,723萬

新地位於元朗錦田北的PARK YOHO NAPOLI，周四(16日)售出第20座15樓B室，實用面積932方呎，採三房連儲物室間隔，成交價1,723.51萬元成交，呎價約18493 元。資料顯示，買家採用360日付款計劃入市，並獲多項現金回贈。

●長沙灣The Campton夥利嘉閣推父親節優惠

臨近父親節，利嘉閣地產為萬科香港負責銷售的長沙灣The Campton買家呈獻置業優惠，由即日至7月31日，經其購入上述樓盤單位的買家，可獲贈五星級酒店雙人3日2夜Staycation，名額5個，優惠總值35,000元。

●旺角雋薈連平台戶呎價33,050元創項目新高

由益兆集團控股及俊和發展集團合作發展的旺角雋薈，最新沽出3樓E室連平台戶，實用面積160方呎，開放式間隔，連277方呎平台，平台面積比內籠更大，成交價528.8萬元成交，呎價約33,050元，呎價料為項目新高。

●九龍城半百樓齡「新盤」開售

九龍城有樓齡近半個世紀的「一手樓」推售。樓齡約49年、位於侯王道24及26號的項目「24及26侯王道」，上載售樓說明書及價單，推出6個單位於下周四(23日)發售，售價由420萬元起。據樓書顯示，項目為一幢於1973年6月25日建成並獲發出入伙紙的樓宇，樓高6層，賣方為胡督祿及李許潤蘭(已故許麗梅之遺產承辦人)，現為2樓, 3樓, 4樓及5樓A單位，3及4樓C單位的註冊業主。6個單位實用面積分別為375方呎或424方呎。

由平面圖可見，實用面積375方呎的C室，早年採兩房間隔，設有梗廚，惟現時則「劏」成3間迷你套房，未有另設廚房。而實用面積424方呎的A室，亦已改裝成3間迷你套房。

由於項目不設升降機，故價單中，低層單位比高層單位售價更高。6個單位售價介乎420至550萬元，呎價由11,200至12,972元。售價和呎價最高單位均為4樓C室。上述單位將於下周四起，於香港德輔道中262號一洲大廈4樓以先到先得形式發售。

●沙田星凱‧堤岸連平台戶取消交易

中洲置業旗下沙田星凱‧堤岸，早前錄得一宗取消交易個案。上述為3座5樓G室，實用面積309 方呎，一房間隔，連149方呎平台，原本於本月3日以696萬元成交，當時呎價約22,524元。