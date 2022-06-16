【供樓注意】H按第3季或觸封頂位　最快幾時加P？

美國聯儲局將加息幅度擴至0.75厘後，港元再觸及7.85兌每美元的弱方兌換保證水平，香港金融管理局隨即再斥逾百億元托匯。財政司表示，港美息差擴闊下，資金流出港元體系屬預期之內，惟本港銀行體系結餘充裕，不擔心出現大規模資金外流，目前未有壓力上調與存貸息率相關的最優惠利率(P)，又稱本港樓市仍較平穩，市場毋須過分擔心，只是香港面對的外圍市場風險增加，股市或有較大波幅。

金管局於美國加息後上調「貼現窗」基本利率0.75厘至兩厘，即時生效。基本利率是用作計算經「貼現窗」進行回購交易時適用的貼現率的基礎利率，反映港銀向金管局借入短期流動資金的利率，目前定於當前美國聯邦基金利率目標區間下限加0.5厘，或隔夜及一個月香港銀行同業拆息(HIBOR)的5天移動平均數的平均值，以較高者為準。

不過，本港3大發鈔行宣布維持P不變，滙豐銀行和中國銀行(香港)均保留目前5厘水平，渣打銀行則維持不變於年息5.25厘。金管局總裁余偉文表示，銀行會因應本身的資金成本結構及其他有關的考慮，決定調整息率的時機及幅度。

市場尤其關心港P何時上調，渣打大中華區高級經濟師劉健恆稱，現時銀行體系結餘仍有逾2,800億港元，預期P減HIBOR差距要收窄至約300點子，港銀才有機會加P，料最快年底前出現。中原按揭董事總經理王美鳳則認為，港P上升時間視乎結餘收縮及拆息上升之速度，料港P於今年第3至4季上調，按息年底或處於3厘附近水平。

港美息差在聯儲局「鷹派」加息下愈趨擴大，引發市場套息交易。余偉文指出，連同前兩次加息，聯儲局累計已加息1.5厘；在聯繫匯率制度下，當港美息差擴闊至相當程度，自然出現足夠誘因引發市場人士進行套息交易，驅使資金逐漸從港元流向美元，故港匯偏弱是正常現象。

事實上，金管局在周三紐約交易時段再承接138.24億港元沽盤，刷新周三香港時段才創下的單次新高，連同本周之前3度入市，48小時內累計買入392.5億港元，銀行體系結餘周五遂降至2,807.39億港元。

銀行體系結餘收窄下，HIBOR普遍上升，其中與樓按相關的一個月港元拆息再升上0.58435厘，連升8日，並創兩年新高。經絡按揭轉介首席副總裁曹德明認為，美國大幅加息加上銀行半年結在即，料本月底前一個月HIBOR有機會上試0.8厘，第3季前更有機會挑戰1.8厘附近水平，即H按將觸及封頂位。渣打香港及大灣區金融市場主管曾繼志認為，銀行體總結餘下跌至1,000億港元以下，將加速短息抽升。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑則表示，本港物業市場基礎健康，有助對抗美國加息潮。現時香港一半以上物業沒有承做按揭，而近年承按需經銀行壓測，私樓住戶供樓負擔比率亦維持於60%以內，相信即使本港跟隨美國加息，供樓人士亦有足夠能力負擔，對樓價衝擊不大。