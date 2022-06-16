【全球加息潮】周五輪到「日本央行」做主角　Yen價會...

外媒報道，外匯期權交易員押注日本央行周五(17日)也將加入瑞士央行等全球同行的行列，用意外的貨幣政策決定攪亂市場。

在日本央行周五開會前，對沖日圓一天價格波動的需求達到2020年3月以來的最高水平，交易員們還押注已經在飆升的日圓可能取得那時以來最大漲幅。周四，瑞士央行意外宣布15年來首次加息，令瑞郎有望創下2015年1月以來最大漲幅。

雖然日本的決策者預計將繼續寬鬆貨幣政策，全球市場愈來愈猜測可能會有驚人之舉。日本央行自2016年以來一直在限制國債孳息率，最近幾天更是加大了限制力度。但隨着聯儲局拿出1994年以來最大幅度的加息，日本央行面臨的壓力正在加大，要麼改變政策立場，要麼交代何時結束孳息率曲線控制。日圓周四(16日)曾上漲1.1%。

CIBC的G-10外匯策略主管Jeremy Stretch在周四的研報中表示，鑑於日本央行現在是最後一個堅持寬鬆政策的央行，針對日本央行的對賭愈來愈多，這並不意外。雖然Stretch預計日本央行會維持當前政策不變，但「調整孳息率曲線控制政策的任何暗示都會導致日圓估值大幅反彈。」

在上周接受外媒調查的45位經濟學家中，44人預計日本央行的孳息率曲線控制和資產購買政策不會改變。行長黑田東彥在周一(13日)還重申貨幣刺激的必要性。與其他國家不同，鑒於日本的消脹歷史，全球通脹在日本仍然相對溫和。

盛寶銀行外匯策略主管John Hardy認為，投機者通過賣出日本國債期貨，對孳息率曲線控制政策提出了直接挑戰。隨着聯儲局加快升息步伐、對歐洲央行加快升息的預測升溫，日圓面臨的壓力可能變得無法容忍，迫使日本央行很快放棄。