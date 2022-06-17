東方日報B1：美加息猖狂　經濟恐陪葬

面對通脹「巨獸」來襲，美國聯儲局最終採取「沃爾克式」的進取加息手段，近次議息宣布大幅加息0.75厘，為1994年以來首次，更暗示為了抗擊通脹，將不惜犧牲就業市場，惹來市場憂慮經濟衰退將至。美股周四(16日)早段疲弱，道指曾瀉792點，報29,876點，失守3萬點關；標指跌124點，至3,665點；納指跌459點，至10,640點。

聯儲局於香港時間周四凌晨宣布，將聯邦基金利率目標區間上調到1.5至1.75厘，並將按5月會議時決定的步伐繼續縮減資產負債表(縮表)。

事緣美國上月消費物價指數(CPI)按年增8.6%，高過市場預期，驅使當局不得不大膽收緊幣策。聯儲局主席鮑威爾於議息後記者會上坦言，這次加幅很明顯是不尋常，預期0.75厘的加息幅度不會變成常態，惟他預期下次7月會議的加幅將會是0.5厘或0.75厘。他又指，所有決定都是經一次又一次會議商討後定斷，當局將繼續竭盡所能以最清晰的方法向大眾解釋他們的目的。

聯儲局最新的「點陣圖」顯示，一眾官員對聯邦基金利率今年預測的中位數達3.4厘，比3月時的預測高出1.5厘，意味年底聯邦基金利率目標區間將介乎3.25至3.5厘，明年中位數則加至3.8厘，2024年料回落至3.4厘水平。

各大行對聯儲局下一步決定看法各異，巴克萊指，隨着美國消費和樓市增長放緩，料當局下月僅加息半厘。中金公司認為通脹仍有上行風險，這次加息周期的聯邦基金利率或升至4%。

經濟前景方面，聯儲局料今年國內生產總值（GDP）增1.7%，比3月的預期減少1.1個百分點，明年則增1.7%，2024年增1.9%。富國銀行下調美國經濟明年預測，由能實現「軟着陸」改為明年中開始將「輕微衰退」。

值得注意是，聯儲局提高未來失業率預期，5月份失業率為3.6%，預測年底將升至3.7%，比3月時預期多0.2個百分點；明年失業率為3.9%，2024年更升至4.1%。鮑威爾指，雖預期2024年失業率升至「四字頭」，但為了把通脹壓至2%的目標水平，有必要冷卻民眾需求。他稱，聯儲局「並非設法將勞工拒之就業市場大門外，更未想過太多人投身職場，而需減少勞動力，但不希望勞動市場喪失價格穩定。」回顧歷史，冷卻勞動市場並推高失業率策略，可能導致經濟倒退。

美國上周首次申領失業教濟人數減少3,000人，至22.9萬人，多過市場預期的21.8萬人；截至前周止持續申領人數則減少3,000人，至131.2萬人，同樣多過預期的130.7萬人。

中金公司首席宏觀分析師張文朗指，美元走強主因市場逐步計入加息縮表等因素，但美國基本面正走弱，對美元形成的拖累有滯後作用，認為之後基本面因素對美元「往下拉」的力量較大，美匯指數議息後回吐，周四曾見104.71，跌0.42%。