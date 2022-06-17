致富智庫：港人愈來愈長壽　退休三寶自製長糧

香港是全球最長壽地區，65歲退休之後，分分鐘還有30至40年要過。一般港人的工作年期也不過是30至40年，如何在有限的時間中「搵夠錢退休」是一門大學問。香港按揭證券公司早年就推出「退休三寶」，指的是香港年金計劃、安老按揭計劃及保單逆按計劃。不過，無論哪一寶，「鬥長命」的意味都相當濃厚，始終身體健康，才做到世界冠軍。

【年金一筆過投保 月月支薪】

政府在2018年推出終身制的公共年金計劃，入場門檻5萬元，上限300萬元，申請人年齡60歲以上才可投保，需一筆過繳付保費，之後就可終身收取每月保證年金金額，並保證投保人收取的總年金金額不少於已繳保費的105%，餘額會以一筆過身故賠償補足。

目前市面上亦有不少保險公司推出私營年金，相比起公共年金玩法大同小異，但投保人年齡限制、保費上限各異。私營年金計劃選擇甚多，有些是可以接受18歲以上人士投保的延期年金，而且保險業監管局認證的合資格延期年金保單更可用作扣稅，每名納稅人每年最多扣6萬元，申請人宜先貨比三家再作決定。

數據上，2021年香港年金計劃共批出4,059張保單，全年的保費總額達30億元，按年增加20%，每張保單的平均保費金額為74萬元。

需要注意的是，由於女性的平均壽命一般較長，所以收取的每月年金金額會比男性少。而按道理，如果有意參與年金計劃，應該是愈早參與愈好。甚至年金公司也直言：「保單的實際收益取決於你的壽命。你的壽命愈長，你可收取的累積保證每月年金金額愈高。」

【壽險保單逆按提取貸款】

保單逆按揭算是「退休三寶」之中比較低調的一員，但不代表它吸引力低。香港按證保險公司為60歲或以上人士安排及申請保單逆按貸款，保單逆按是一項貸款安排，讓借款人利用壽險保單作為抵押品，向貸款機構提取保單逆按貸款，亦可選擇浮息或定息按揭計劃。

申請人可以選擇於固定的年金年期之內(10年、15年或20年)或者終身每月收取年金，直至壽險保單到期為止。

簡單而言，即是申請人將壽險保單「按畀」銀行或保險公司，該機構則會每月「借出」一筆年金給申請人。

申請人去世之後，壽險保單的身故賠償金額將會用作償還貸款。而貸款機構將於指定時間內動用借款人的壽險保單以全數償還相關的保單逆按貸款。

【安老按揭抵押自住物業創收入】

香港按揭證券公司2011年7月推出「安老按揭計劃」(逆按揭)，是另一為退休人士提供穩定收入的產品，由按證保險公司營運。55歲或以上人士利用他們的住宅物業作為抵押品，以獲取安老按揭貸款。在貸款期內，借款人仍可住在該物業中，每月收取定額年金，亦可提取一筆過貸款以應付特別情況。

簡單來說，即是銀行向你買樓，每月向你支付按揭款項。安老按揭計劃之下，申請人可選擇10年、15年或20年的固定年期內或終身每月收取年金。年金年期屆滿後，物業業主仍可繼續居住至百年歸老，惟利息和按揭保費須累計入安老按揭貸款的總結欠。當安老按揭終止時，借款人(若已百年歸老則為借款人的繼承人)可優先全數償還安老按揭貸款以贖回物業。

一般情況下，借款人的年齡愈高及選擇的年金年期愈短，每月年金金額便會愈高。如果超過一人共同借款，每月年金金額將以最年輕的借款人年齡作計算。借款人可選擇浮息或定息按揭計劃，定息普遍較浮息可提供較高的每月年金。

除了香港按揭管理公司之外，全港共有11間銀行參與計劃，包括渣打銀行、南洋商業銀行等。截至2022年5月，安老按揭計劃推出11年以來共批核5,467宗申請；物業平均估值約580萬元，涉及的物業估值介乎36萬至6,500萬元，樓齡最高達63年。平均每月年金為17,100元，而借款人年齡平均68歲，最高更加達到103歲。

至於定息按揭計劃的每月年金金額是按首25年年利率3厘及隨後年期為香港最優惠利率(P)減2.5厘計算，定息息率及香港最優惠利率分別由按證保險公司及按揭證券公司釐定。