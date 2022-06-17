道指收瀉741點　比特幣再挫10%

●踏入亞洲時段，美匯指數報103.72；港匯弱見7.8495；離岸人民幣(CNH)報6.6906；美元兌日圓處132.41；歐元報1.0543，英鎊報1.2238。金價回軟至1,849.2美元。布油升上118.65美元，紐油跌至116.84美元。比特幣挫10%，瀉至2.04萬美元。道指期貨跌10點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指高水19點。

●道指收報29,927點，跌741點或2.42%；標指收報3,666點，跌123點或3.25%；納指收報10,646點，跌453點或4.08%。

●白宮新聞秘書Karine Jean-Pierre表示，美國煉油廠應該能夠採取措施降低價格。

●白宮新聞秘書Karine Jean-Pierre表示，美國正在給予美國聯儲局空間，讓其獨立做出貨幣政策決定，相信該局的獨立性將為美國帶來更好的經濟成果。

●美國總統拜登周四(16日)簽署了一項航運改革法案，並補充說這將有助於「至少在一定程度上降低通脹」。

●美國上周首次申領失業教濟人數減少3,000人，至22.9萬人，多過市場預期的21.8萬人；截至前周止持續申領人數則減少3,000人，至131.2萬人，同樣多過預期的130.7萬人。

●美國5月新屋動工數目以年率計按月跌14.4%，至154.9萬伙，遠低過市場期的169.3萬伙；建築許可亦跌7%，至以年率計169.5萬伙，同樣差過預期。

●港股ADR指數全日偏軟，按比例計算，收報20,672點，跌172點或0.84%。

●即月恒生指數夜期收報20,533點，跌212點，低水312點，成交21,348張。

●比特幣今年來已累跌逾60%，曾準確預測比特幣走勢的「新債王」岡拉克稱，比特幣的走勢明顯不是向上，即使比特幣跌至10,000美元，一點都不會感到驚訝。

●俄羅斯聖彼得堡證券交易所(SPB Exchange)宣布，下周一(20日)起容許當地經紀買賣12隻港股，未來會計劃擴大名單，至今年底增至200隻，2023年達1,000隻。

●紐約7月期油收報每桶117.58美元，升2.27美元或1.97%；布蘭特8月期油收報每桶119.81美元，升1.3美元或1.1%。

●紐約8月期金周四(16日)收報每安士1,849.9美元，升30.3美元或1.67%。

●英國富時100指數收報7,044點，跌228點或3.14%；法國CAC指數收報5,886點，跌143點或2.39%；德國DAX指數收報13,038點，跌446點或3.31%。