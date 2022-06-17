灣仔限呎住宅地至少收20份標書　信置長實恒地競投

旭日國際地產開發部銷售及市場策劃經理辜錦波表示，集團資金充裕，一直有物色房地產項目，認為目前時機成熟，會繼續關注土地市場，並會「大小通吃」，只要有潛力無論地皮大小都會考慮。他指出，出價已考慮限呎條款，認為同區住宅單位面積與限制相若，區內發展成熟交通便利，租務潛力優厚，是次獨資入標。

漢國置業房地產部董事李振彪指出，是次獨資入標，港島區地皮供應少，認為限呎條款影響不大，過去數年集團積極物色香港土地，未來除了住宅發展，商業項目及數據中心都會考慮。他指出，美國加息對香港樓市影響有限，市民供樓負擔影響不大。

建灝地產行政總監林綺華指出，港島區住宅供應少，地皮規模不大，若中標計劃興建中小型單位，限呎條款問題不大。

佳明集團控股項目經理曾嘉敏表示，今次推出的灣仔地皮規模及投資額均適合集團發展，未來住宅單位以最少實用面積280方呎進行規劃，對單位做價或會有影響，但政府已放寬按保措施，相信問題不大。她估計今年年尾香港有機會跟隨加息，但預計幅度不會太大。

會德豐地產物業發展高級經理何偉錦表示，灣仔住宅地供應罕有，地盤鄰近港鐵站，出價會計自己數，獨資入標。

嘉華國際香港地產發展及租務總監尹紫薇指出，集團於灣仔區有發展經驗，認為限呎條款不會影響出價，是次獨資競投。

上述住宅地佔地約1.32萬方呎，去年獲城規會放寬兩成發展密度，可建總樓面約11.62萬方呎，預計提供191個單位。市場估值約16.3億至20.9億元，每方呎樓面地價約14,000至18,000元。