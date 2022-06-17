【高盛推介】騰訊低開高走 資金兩邊部署
2022年06月17日 11:17
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高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊今(17日)早低開後隨即反彈，升回374港元水平。有報道指，騰訊目前市值約3.6萬億元，重奪亞洲市值最大公司首位。
觀察個股輪證資金流向，近期資金持續吸納好倉，過去5個交易日皆錄得資金流入，合共約9,130萬元，並見昨日流入牛證的資金較集中在340元收回區域的產品。
淡倉方面，昨日也見資金繼續流入，有約140萬元。今早則見投資者好淡倉兩邊部署。
觀察港股通資金流向，昨日北水轉向沽出騰訊，錄得約3,780萬元資金淨賣出。
近日市場上的投資者留意不同條款的騰訊認購證，包括價外高槓桿、貼價高對沖值及長年期產品，利用不同條款的產品，配合不同策略。投資者亦可查閱教學文章，了解更多不同條款產品的特性。
投資者如看好騰訊，認購證方面的活躍高槓桿選擇可留意屬行使價360至420元間、3個月期以上產品中，槓桿最高的騰訊購(12844)。價外進取選擇可留意屬進取選擇的騰訊購29806。貼價高對沖值選擇可留意騰訊購(12105)。長期選擇可留意騰訊購(17327)。牛證方面的近牛選擇可留意騰訊牛(69322)，遠牛選擇可留意騰訊牛(60168)，與現價有約30及45元收回距離。
騰訊購(12844)，行使價420元，2022年09月22日到期，實際槓桿8.2倍，行使價360至420元間、3個月期以上產品中，槓桿最高。
騰訊購(29806)，行使價450元，2022年09月13日到期，實際槓桿10.0倍，價外、進取。
騰訊購(12105)，行使價400元，2022年09月16日到期，實際槓桿7.6倍，貼價。
騰訊購(17327)，行使價427.18元，2023年01月09日到期，實際槓桿5.4倍，長期。
騰訊牛(69322)，收回價340元，行使價337.2元，換股比率500，槓桿比率10.7倍，相近收回價近牛中槓桿最高。
騰訊牛(60168)，收回價325元，行使價322.2元，換股比率500，槓桿比率7.5倍，近45元收回距離遠牛。
投資者如看淡，及之前部署淡倉獲利的投資者，可考慮轉倉部署價外兼高槓桿的認沽證，既可套現並可鎖定利潤。可留意屬高槓桿的騰訊沽(13619)。熊證方面可留意屬貼熊的騰訊熊(54012)，與現價有約30元收回距離。
騰訊沽(13619)，行使價298.8元，2022年09月22日到期，實際槓桿7.2倍，高槓桿。
騰訊熊(54012)，收回價400元，行使價403元，換股比率500，槓桿比率10.4倍，新上市貼熊。
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