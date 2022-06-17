【高盛推介】騰訊低開高走　資金兩邊部署

高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊今(17日)早低開後隨即反彈，升回374港元水平。有報道指，騰訊目前市值約3.6萬億元，重奪亞洲市值最大公司首位。

觀察個股輪證資金流向，近期資金持續吸納好倉，過去5個交易日皆錄得資金流入，合共約9,130萬元，並見昨日流入牛證的資金較集中在340元收回區域的產品。

淡倉方面，昨日也見資金繼續流入，有約140萬元。今早則見投資者好淡倉兩邊部署。

觀察港股通資金流向，昨日北水轉向沽出騰訊，錄得約3,780萬元資金淨賣出。

近日市場上的投資者留意不同條款的騰訊認購證，包括價外高槓桿、貼價高對沖值及長年期產品，利用不同條款的產品，配合不同策略。投資者亦可查閱教學文章，了解更多不同條款產品的特性。

免責聲明：由高盛(亞洲)有限責任公司發出。(c)版權所有2022年，高盛(亞洲)有限責任公司。一切權利已被保留。以上資料僅供參考，並不構成對任何投資買賣的要約、招攬或邀請、誘使、申述、建議或推薦。投資前閣下應理解產品特性及風險，考慮該投資是否適合閣下的個別情況，並向有關的專業顧問查詢。認股證及牛熊證乃複雜之產品，除相關資產之價格及其變動外，還有其他因素影響認股證價格。本產品並無抵押品，投資者所依賴的是發行人及擔保人的信譽。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。