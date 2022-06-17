金管局夥以色列銀行BISIH研究零售層面央行數碼貨幣

香港金融管理局聯同以色列銀行及國際結算銀行創新樞紐(BISIH)轄下香港中心宣布，就零售層面央行數碼貨幣展開聯合研究。預期項目將於2022年底完成。

Project Sela項目由BISIH轄下香港中心牽頭，將在Project Aurum的基礎上，深入探討零售層面央行數碼貨幣的網絡安全事宜。此項目將研究兩層零售層面央行數碼貨幣結構的數據安全影響，而該結構能確保中介人不會在相關過程中接觸到央行數碼貨幣，並提出嶄新方法使結構能更好地抵禦網絡攻擊。

金管局副總裁李達志表示，與以色列銀行和BISIH轄下香港中心聯手進行Project Sela項目，不僅是金管局探索央行數碼貨幣之旅的重要里程碑，更是香港與以色列在金融科技領域首度合作。以色列在網絡安全方面領先全球，他深信憑藉其專門知識，研究結果將加深國際中央銀行界對央行數碼貨幣的認識，並就共同利益作出貢獻。

項目的名稱也很有意思，Sela是古希伯來銀幣，在希伯來語中有「山」的意思，而金管局的首個央行數碼貨幣研究(Project LionRock)正是以獅子山命名。Project Sela項目與金管局的Project LionRock項目互相呼應，並標誌着金管局和以色列銀行之間的合作。

Project Aurum項目由金管局及BISIH轄下香港中心合作進行，研究透過商業銀行及支付服務提供者分發零售層面央行數碼貨幣的分層結構，並探討其好處和挑戰。