【高盛推介】美團及京東反彈 資金留意淡倉
2022年06月17日 11:59
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（中新社圖片）
高盛(亞洲)有限責任公司：美團昨(16日)急跌約4%，今(17日)早市輕微低開後隨即反彈，最高見197.6元。有券商指，疫情防控措施逐步放鬆和供應鏈正常化，線上零售商品銷售額反彈，並料在「618」促銷推動下，6月線上零售額將按月進一步改善。該行給予美團「買入」評級。
京東昨跌約1.7%後，今早亦反彈重上250元水平，最高見257.6元。有券商指京東表示今年將更重現金流與利潤，及指6月至今銷售好於公司預期，仍待觀察6月18日當天情況。該行維持對京東「跑贏行業」評級。
觀察個股輪證資金流向，美團好倉於昨日獲資金轉向流入，有約250萬元。淡倉於昨日繼續獲資金流入，有約320萬元，並見流入熊證的資金較集中在220元收回區域的遠熊。
京東方面，雖見近日資金沽出好倉，但過去5個交易日計則共錄得約640萬元資金流入。淡倉則於過去5個交易日皆錄得資金流入，有約1,120萬元。
觀察港股通資金流向，昨日北水轉向沽出美團，錄得約4,600萬元資金淨賣出。
投資者如看好美團，認購證方面的高槓桿選擇可留意低面值美團購(26516)。貼價選擇可留意屬行使價180至210元、2個月期以上、街貨低於20%產品中，槓桿最高之一的美團購(17074)。牛證方面可留意屬貼牛的美團牛(50614)，與現價有約15元收回距離。
美團購(26516)，行使價245.2元，2022年08月25日到期，實際槓桿6.9倍，高槓桿、低面值。
美團購(17074)，行使價207元，2022年08月23日到期，實際槓桿5.5倍，貼價、行使價180至210元、2個月期以上、街貨低於20%產品中，槓桿最高之一。
美團牛(50614)，收回價180元，行使價177元，換股比率500，槓桿比10.2倍，相近收回價貼牛中街貨較低。
美團沽(27428)，行使價160元，2022年08月29日到期，實際槓桿4.7倍，高槓桿。
美團沽(17848)，行使價175元，2022年09月26日到期，實際槓桿3.6倍，貼價。
美團熊(64710)，收回價220元，行使價223元，換股比率500，槓桿比率6.3倍，相近收回價遠熊中槓桿最高。
京東購(16149)，行使價292.97元，2022年09月27日到期，實際槓桿5.2倍，貼價、低街貨。
京東牛(51377)，收回價210元，行使價207.2元，換股比率500，槓桿比率5.1倍，相近收回價遠牛中槓桿最高。
京東沽(13114)，行使價195.31元，2022年09月22日到期，實際槓桿4.5倍，高槓桿。
京東熊(52468)，收回價280元，行使價283元，換股比率500，槓桿比率8.6倍，相近收回價遠熊中槓桿最高。
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