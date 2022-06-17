【高盛推介】美團及京東反彈　資金留意淡倉

高盛(亞洲)有限責任公司：美團昨(16日)急跌約4%，今(17日)早市輕微低開後隨即反彈，最高見197.6元。有券商指，疫情防控措施逐步放鬆和供應鏈正常化，線上零售商品銷售額反彈，並料在「618」促銷推動下，6月線上零售額將按月進一步改善。該行給予美團「買入」評級。

京東昨跌約1.7%後，今早亦反彈重上250元水平，最高見257.6元。有券商指京東表示今年將更重現金流與利潤，及指6月至今銷售好於公司預期，仍待觀察6月18日當天情況。該行維持對京東「跑贏行業」評級。

觀察個股輪證資金流向，美團好倉於昨日獲資金轉向流入，有約250萬元。淡倉於昨日繼續獲資金流入，有約320萬元，並見流入熊證的資金較集中在220元收回區域的遠熊。

京東方面，雖見近日資金沽出好倉，但過去5個交易日計則共錄得約640萬元資金流入。淡倉則於過去5個交易日皆錄得資金流入，有約1,120萬元。

觀察港股通資金流向，昨日北水轉向沽出美團，錄得約4,600萬元資金淨賣出。

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