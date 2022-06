外媒報道,美國總統拜登表示,經歷新冠疫情、通脹及油價飆升等影響下,美國人的情緒非常低落(really, really down),不過,他認為美國經濟衰退並非無法避免(recession is not inevitable)。

拜登相信,相比全球任何一個國家,美國最有能力克服通脹。共和黨人將美國通脹高企歸咎於去年疫情紓困方案,他直斥此説法毫無根據。他指隨着經濟重啟,其他國家的通脹率也上漲。

他又表示,自己對美國經濟仍樂觀,是考慮到美國的實力相對較強,以及失業率處3.6%的水平。拜登呼籲民眾要有信心,他相信比起全球任何國家,美國都更有能力掌控2025至2050年的時代,更指上述説法並非誇張而是事實。