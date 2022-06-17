屯門飛揚首張價單推出80伙　入場費437.2萬元

長實執行董事趙國雄形容，定價「筍到飛起」。他指，樓盤質素亦如項目名稱般「靚到飛起、正到飛起」，售價較市場價有折讓，價單按俗稱「財爺plan」的放寬按揭保險計劃而裁剪。對於美國聯儲局加息0.75厘，相信加息對買家入市意欲無大影響。

長實高級營業經理楊桂玲表示，首批單位戶型涵蓋一房至三房單位，實用面積介乎284至722方呎，包括37伙一房戶、37伙兩房戶及6伙三房戶。

售價方面，設3種付款辦法，一房及兩房單位提供最高15%折扣，而三房單位有最高17%折扣，折實售價介乎437.2至999.2萬元，折實呎價由13,446至17,110元。整批單位市值約5.68 億元，折實平均呎價為今年新盤首張價單最低，對銷情有信心。

項目會於明日(18日)起正式收票及對公眾開放示範單位，最快下星期開售。

是次入場單位為第2座1樓J室，實用面積284方呎，折實呎價約15,394元。而呎價最低的單位為第2座地下E室，實用面積722方呎，採三房間隔，折實價970.8萬元。

兩房入場單位為第2座1樓K室，實用面積468方呎，折實價為642.1萬元，折實呎價為13,720元。另外，飛揚第2期亦已獲得預售樓花同意書。