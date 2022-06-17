專家樓評：香港銀行加息先兆逐個數

香港若跟美國加息，將增加供樓人士支出。 香港若跟美國加息，將增加供樓人士支出。

香港若跟美國加息，將增加供樓人士支出。

美國聯儲局加息步伐大又急，本周宣布加息0.75厘，聯邦基金利率目標區間上調到1.5至1.75厘。利率期貨顯示，聯邦基金利率年底有約88%機會率升上3.5至3.75厘，意味着仍有兩厘的加息空間。美國接連加息下，香港銀行何時會有壓力要「跟加」？有沒有先兆可讓大家提早作出部署？

銀行結餘跌破千億要留神

先兆一，若大家不時從新聞看到港元觸及弱方兌換保證，金管局承接港元沽盤，銀行體系結餘下降的話，便要留神。一旦銀行體系結餘跌穿1,000億元，便有可能是香港銀行加息先兆。為何是1,000億元呢？參考2018年9月香港加息前，當時銀行體系結餘由4,000多億元跌至760多億元，美國已經加息8次，香港銀行才加0.125厘。

先兆二，是拆息抽升。一個月銀行同業拆息（HIBOR）連日上升，現時最優惠的H按計劃為H加1.3厘，若一個月拆息升至1.2厘或以上，H按實際按息便會觸及鎖息上限。如果一個月拆息持續一段時間高於1.2厘，同時最優惠利率（P）與拆息差距少於3厘，例如P為5厘，而一個月拆息高於兩厘時，香港銀行便有明顯的加息壓力。

先兆三，銀行上調H按鎖息上限推動貸款人轉投P按。由於H按有鎖息上限，但如果一個月拆息持續高企，觸及鎖息上限時，代表着銀行利潤減少，銀行便有可能上調H按息率，推動貸款人轉投P按。

一個月拆息料升穿1.2厘

事實上，2018年9月加息前，部分銀行數月前已先行收緊H按優惠，當時由H加1.28厘提高至H加1.4厘，更有部分銀行當時上調了鎖息上限，令到P按比H按更抵。

上述先兆有部分已經出現，預計年底前一個月拆息極大機會高於1.2厘，觸及鎖息上限水平，年底至明年初香港銀行加息壓力會增加。供樓人士可考慮善用轉按賺現金回贈及選用有高息存款掛鈎（Mortgage Link）戶口的按揭計劃，對沖加息的影響。

利嘉閣按揭代理董事總經理 黃詠欣