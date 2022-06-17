道期升逾200點 布油企120美元水平
2022年06月17日 16:11
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●美匯指數報104.28；港匯見7.8499；離岸人民幣(CNH)報6.7070；美元兌日圓報134.34；歐元企1.0510，英鎊處1.2301。金價報1,848美元。布油報120.55美元，紐油報118.30美元。比特幣企2.1萬美元水平。道指期貨抽升227點。
●市後關注點
21:15 美國5月工業產出月率
●恒生指數收復兩萬一關，全日收報21,075點，升229點或1.10%；國企指數收報7,367點，升108點或1.49%；科技指收報4,653點，升106點或2.33%。主板成交1,863億港元。https://bit.ly/3xB2ue8
-花旗叫買新東方兼升目標價，睇好高中課後輔導業務。
-京東看好中國下半年經濟，研進軍餐飲外賣服務。
●滬綜指收升31點，釀酒股漲近3%，有色金屬股升2.4%。https://bit.ly/3Qu3r0g
●中國經濟：
-上海首5個月房產投資及消費零售俱跌18%。
●卡塔爾航空全年賺15.4億美元，創新高。
●日本央行維持利率負0.1厘不變符預期，圓匯跌近1%。
●半導體持續短缺，豐田汽車降6月全球產量至75萬輛。
●日本政府對台積電熊本廠提供補助，金額達278.6億元。
●拜登：經濟衰退非無法避免，美國最有能力克服通脹。
●馬斯克涉嫌抬高狗狗幣遭起訴，被投資者索償2萬億元。
●香港經濟：
-香港5月個人破產呈請788宗，按年增加35%。