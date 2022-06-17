長實嘉湖海逸酒店擬改建1102伙住宅　單位量較舊方案縮7成

相關文件顯示，上述地盤佔地約300,321方呎，現劃為「商業」地帶，計劃將酒店第1及2座改建為樓高24層的分層住宅，項目地下及1樓將改作商業用途，而現有平台(置富嘉湖第一及二期)將會保留，涉及住宅及商業樓面面積分別約599,221及563,990方呎。

申請人認為，擬議發展計劃能於短期內供應住宅單位，與政府增加房屋土地供應及鼓勵置業的政策相符。改建後不會增加建築物的高度或體積，與重建相比，將大幅減少產生建築廢物、污染物及能源消耗，更具可持續性。

長實執行董事趙國雄指出，項目一直進行規劃中，仍未有最終定案。該公司發言人稱，上述規劃申請可為項目提供另一個發展方案的選項。

資料顯示，項目已獲准以5倍地積比率，重建為兩幢樓高53層的住宅大廈，以一梯逾50伙設計，提供5,000個住宅單位，總發展面積超過200萬方呎。