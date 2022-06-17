【今次好大鑊？】多國央行後知後覺　收水慢過1980年代

外媒報道，各國央行忙於應對意料之外的通脹飆升，正在實施貨幣政策緊縮措施，其激進程度或創上世紀80年代以來之最，有可能引發經濟衰退、衝擊金融市場。

本周伊始，華爾街突然開始預計聯儲局會加息0.75厘。聯儲局周三「不負眾望」，0.75厘的加息幅度創下1994年以來最大，主席鮑威爾宣稱「堅定地致力於拉低通脹」。

翌日，瑞士意外加息；不久後，英倫銀行(即英國央行)連續第5次會議加息0.25厘，並暗示會很快以兩倍於此的速度上調利率。

多國央行集體撤出刺激措施，在債券市場引起劇烈反應，以至於歐洲央行於周三召開緊急會議，因應歐元區部分成員國孳息率飆升的現象。從巴西、台灣，到匈牙利，新興市場經濟體也紛紛加息，澳洲、南韓、印度、新西蘭和加拿大等也在準備祭出更多行動。

唯有日本央行「特立獨行」，儘管面臨着呼籲其「隨大流」的巨大市場壓力，卻仍然於周五決定維持超寬鬆的政策立場。

中國也是一個例外，但各地交易員正在準備迎接一系列的加息行動，其程度或許是許多人整個職業生涯前所未見的。聯儲局自身預計到2023年底，基準利率將升至3.8厘，本周處於1.5至2厘的區間，幾家華爾街銀行預計利率峰值將達到更高的水平。

花旗集團全球首席經濟學家、聯儲局前官員Nathan Sheets說：「在經濟和中央銀行面臨的挑戰方面，看上去都相當混亂。與過去30年其他加息周期相比，本輪周期的明確特徵是，央行不僅僅落後一點點，而是明顯地落後了。」

過去兩年全球供需遭受的衝擊，由新冠疫情、封鎖和解封、歷史性的刺激方案，以及俄羅斯入侵烏克蘭等引發，都導致貨幣政策出現重大變化。

最近幾十年，央銀認為物價或許受到了過大的遏制，而現在他們開始不得不遏制經濟增長和就業。目前美國通脹達到聯儲局目標的3倍有餘，英國即將升至雙位數。

原瑞士央行行長、現貝萊德副董事長Philipp Hildebrand說：「我們必須明白的是，市場也在逐漸接受這一點，愈是聚焦於通脹，就會有愈多的產出波動和金融市場壓力。」

Hildebrand表示， 聯儲局不太可能實現軟著陸。外媒經濟研究認為，到明年底美國經濟衰退的可能性為72%，將對總統拜登的連任構成挑戰。