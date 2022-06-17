華能國際申請將其存托證券股份由紐交所退市

經考慮一些相關因素，包括公司存托股的交易量與公司H股全球交易量相比有限，以及維持存托股在紐交所上市和該等存托股及對應H股在美國證交會註冊並遵守證券交易法規定的定期報告及相關義務所涉的較大行政負擔和成本，公司董事會批准存托股從紐交所退市，並根據證券交易法規定撤銷該等存托股和對應H股的註冊。

公司擬於2022年6月27日或前後向美國證交會遞交一份25表格，以將其存托股自紐交所退市。該等退市預計在25表格遞交10日後生效。存托股在紐交所交易的最後日期為2022年7月7日或前後。一旦退市生效且公司滿足撤銷註冊的條件，公司擬於7月7日或前後向美國證交會遞交表格15F，以根據證券交易法撤銷存托股所對應H股的註冊。此後，公司在證券交易法下的申報義務即告暫停，公司擬在存托股自紐交所退市及相關H股註冊撤銷後，根據存托協定規定以適當方式終止其存托股計劃。