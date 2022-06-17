巴基斯坦官員叫民眾飲少兩杯茶　拯救經濟

古有南韓民眾向政府捐金救國（嗱，真人真事㗎，發生喺97年金融危機時），今時今日，巴基斯坦政府竟然呼籲民眾飲少啲茶，慳返進口開支，拯救國家經濟。飲杯茶啫，好大壓力喎，朋友！

原來巴基斯坦人鍾意飲茶，鍾意嘅程度係自己國內生產嘅茶葉都唔夠飲，所以巴國係全球最大茶葉進口國。舊年全年，該國茶葉進口金額就高達6億美元（折合47.1億港元）。據推算，巴基斯坦人均茶葉消耗量每年超過一公斤，而該國人口呢，就有2億2,000萬人，要消耗幾多茶葉先夠？

巴基斯坦聯邦規劃和發展部長伊克巴爾（Ahsan Iqbal）呼籲民眾「每日飲少一至兩杯茶」，以應對巴國經濟問題。一年進口47億港紙，就算慳返一成，都4.7億啦，少數怕長計啊嘛！不過，一班作為茶痴嘅巴基斯坦民眾就唔多接受，仲呼籲佢辭職。如果真係因為飲茶問題，搞到連份工都冇埋，又確係陰公。

講返巴基斯坦嘅經濟狀況先，4月份貿易逆差有265.16億港元，即係進口大幅多過出口價值。2021年GDP按年增長3.94%，聽落好似唔錯？唔好意思喎，今年5月，巴基斯坦通脹率按年升至13.8%，創逾兩年新高。乜嘢經濟成果都畀通脹蠶食晒啦！

同一時間，巴基斯坦外匯儲備到今個月第一周降至唔夠100億美元，再過兩個月就乾塘。上個月，政府已限制幾十種非必要奢侈品的進口，以確保資金唔好外流得咁快。不過，呢個問題咁嚴重，又似乎唔係飲少杯茶可以救得返。