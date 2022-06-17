【能源爭奪戰】中歐各國瞄準卡塔爾天然氣

中美關係愈趨緊張下，就算推動新能源發展，中國仍堅持力保石化燃料這種戰略資源的供應，不像白宮現在的主人開罵能源企業，為自己的無能開脫。消息指，中石油集團及中石化集團正磋商斥數以十億美元計的巨款投資卡塔爾的North Field East項目，並鎖定長期的液化天然氣(LNG)供應合約。

不過，就算沒有中美角力，中國也要設法滿足與日俱增的天然氣需求，尤其是中石油，該企過去多年來蝕着賣海外天然氣的問題一直令人對該股有保留。

回到這個North Field East，它正分4期擴建天然氣化設施，現在簡直是各國能源巨頭垂涎三尺的獵物，事關卡塔爾疆域雖小卻蘊藏着豐富的天然氣，對於急於擺脫俄羅斯能源的西方來說可謂及時雨。據報康菲石油和被美國總統拜登點名開炮的埃克森美孚都有望入股該項目，殼牌亦有競逐入股。

地位與殼牌並肩的法國能源巨頭道達爾早前成為首家在North Field East獲得股權的外國公司，間接權益為6.25%。道達爾行政總裁潘彥磊(Patrick Pouyanne)表示︰「突然之間，歐洲所有人都爭相購買LNG……需求很強」，這項交易將加強歐洲的能源安全，並有助於歐洲大陸實現減少使用煤炭和石油的長期目標，「對應對氣候變化是一個好消息，因為天然氣和液化天然氣是支持能源轉型的關鍵。」