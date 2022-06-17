世界首富犯眾憎　畀人告兼索賠2萬億元

世界首富、電動車生產商特斯拉(Tesla)創始人馬斯克，自從在6月上旬高呼預感世界經濟會十分糟糕後，「裁員」一詞就此與他畫上等號。據悉Tesla已裁減14%職位，而獲馬斯克提購的社交媒體平台推特(Twitter)也被「裁員」纏繞，其創辦的太空探索技術(SpaceX)員工大感沮喪。馬斯克胡亂吹噓加密貨幣狗狗幣更惹來官非，被投資者入稟索償約2萬億港元。

自馬斯克在「六絕月」伊始警告非常擔心經濟、認為需要裁員及叫停環球招聘以來，最新數據顯示Tesla職位空缺銳減，由6月初5,855個削至5,011個，若與5月21日創下的近期高位相比更大降32%。

內部方面，媒體早在周四報道，大約20名自稱是Tesla員工的人透露過去一周被解僱，雖然與高達10萬名員工相比僅冰山一角，但數位員工宣稱這是裁員10%計劃的一部分。同時有指公司已取消原定6月在中國舉辦的3場網上招聘活動。值得留意是，去年Tesla的中國廠房貢獻全球產量一半以上，亦佔整體收入四分之一，故有媒體形容為全球經濟的一大警號。

除「親生仔」Tesla外，馬斯克周四亦首次向Twitter全體員工發表講話，惟他除了認為需要裁員外，對這440億美元併購案的新細節着墨甚少。他說：「員工人數和費用都需要合理化，現在成本已超過收入。但只要是重要的貢獻者，應無甚麼要擔心」，說法令員工直呼失望。他又期望Twitter日活躍用戶達10億，而首季日活躍用戶約2.29億。

其不斷高呼裁員的言論引起SpaceX員工撰寫聯署信予管理層，直言對馬斯克最近的公開聲明和行為表示擔憂和沮喪，且感尷尬及分心，要求他一個月內與員工會面。

誠然，馬斯克經營的生意明顯走下坡，在成本壓力下，Tesla周三宣布再次調升全美汽車系列售價，部分車型加幅甚至高達6,000美元(約4.68萬港元)，最長交車時間為一年。消息一出，股價周四隨即暴瀉8.54%，收報639.3美元。然而噩夢未完，公司周五亦將中國市場Model Y長續航版售價調高1.9萬元人民幣。前景不濟惹來「大鱷」狙擊，20年前精準預測美國安隆(Enron)破產倒閉而成名的著名淡友錢隆斯(Jim Chanos)重申，仍沽空Tesla，現在看起來很像1999年科網爆泡時期的思科(Cisco)。

馬斯克在會見Twitter員工時被問到對言論自由的立場，他說：「應在法律允許的範圍內說非常離譜的事。」諷刺的是他的言論自由惹上了官非。外媒報道，狗狗幣投資者Keith Johnson對馬斯克提出2,580億美元(約2萬億港元)的訴訟，原因是其推廣狗狗幣等加密貨幣的投資價值。該幣已由2021年5月高峰0.74美元累插93%，昨徘徊0.05美元。

Johnson稱，在投資狗狗幣後輸巨款，將自己描述為「狗狗幣加密金字塔計劃」的美國公民，希望紐約法院將其申索列入集體訴訟，代表自2019年以來因投資狗狗幣而遭受損失的人尋求賠償。