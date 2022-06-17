港交所毛志榮：隨中港ETF互通　未來產品會增多

中港交易所買賣基金(ETF)互聯互通最快7月開通。香港交易所內地業務發展主管毛志榮在港交所旗下「播客」(podcast)上坦言，以目前的納入標準，初期納入的香港ETF數量確實不多，但是隨着兩地ETF市場互通以後，兩地的發行人可以相互學習對方市場發展的經驗，加快發展，而長遠符合納入標的ETF產品肯定會逐漸增加，尤其是隨着跨境流動性的增加，兩地市場的ETF產品都會相應地增加。

他指，就交易機制、額度控制、投資者適當性等方面來說，都與滬深港通現有的機制基本一致，並以「萬事開頭難」形容，相信「只要開了頭，後面的路一定會愈來愈寬，愈來愈順」。

他又指，ETF為一種低成本的分散投資工具、交易產品，而ETF通可以方便兩地投資者提升跨境資產配置的效率，對一些不希望花時間去研究個股的投資者，可以輕鬆地進行多元化跨境資產配置，並豐富各類交易策略的開發，探索更多交易機會。另能讓ETF發行人接觸到更多的不同區域的投資者，豐富投資者群體，提升產品的管理規模。

他認為，對於兩地ETF市場而言，在閉環管理、風險可控的互聯互通機制下，ETF的納入不但可以為市場注入新的流動性，還可以實現兩地投資者在同一市場內同時參與同一個ETF產品的交易，有效提升價格發現的效率，有利於兩地ETF市場的產品開發和生態的不斷完善，推動兩地金融市場的共同發展。