HTC短中期發展元宇宙硬件　月底發布新手機

於智能手機市場慘被iPhone和三星電子踢出主流的宏達電(HTC)周五(17日)舉行股東大會。該企回應股東提問時稱，短中期內將以元宇宙硬體發展為主，未來將推動收入更多元化。

HTC透露，6月28日發布新款手機，其目的是要布局全方位元宇宙，讓消費者簡單進入元宇宙。

這一兩年元宇宙話題大熱，Facebook母公司(Fb)等各大科技公司紛紛下注。宏達電董事長王雪紅表示，元宇宙平台VIVERSE有很明確的願景，早在7、8年前已開始布局，期間公司在人員和技術上都建立非常好的基礎，現在很多大公司都要進去元宇宙，也說明宏達電的遠見和策略正確，這塊市場商機無限大。

VIVERSE是HTC Vive推出的開源元宇宙平台，由各種應用和遊戲組成，支持智能手機、個人電腦(PC)、平板電腦和Vive Flow眼鏡(如Vive Sync和Engage)的跨平台用戶 。

財務長沈道邦稱，參考第三方機構的數據，元宇宙市場非常大，手機市場過去10多年發展到現在逐漸成熟，而未來5到10年，元宇宙產值應可達1萬億美元起跳，考慮未來網絡將被Web 3.0和去中心化經濟取代，元宇宙甚至將可能達到8萬億美元以上的產值，其中包含軟硬體、平台服務。「未來5年內，估計可看到25%的用戶一天花一小時在元宇宙，將近3成企業的產品都在元宇宙布局。」

他進一步說，宏達電過去7年投資、布局了元宇宙的硬件平台和技術軟件，內容合作夥伴超過3,000。

王雪紅表示，回顧過去一年，面對全球疫情所衍生的各種挑戰，宏達電積極拓展元宇宙生態系，為各領域的客戶包括教育、藝術、 娛樂和醫療保健等提供高品質的硬件、軟件、平台和服務，同時也逐步完成企業轉型組織的重組計劃、改善營運績效。