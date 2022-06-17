美國為自保或禁燃油出口　歐洲需額外支付逾3萬億元

美國聯儲局於疫情期間大幅「放水」導致資產泡沫刺激物價升勢，碰上俄烏戰事導致能源價格上漲，令這場通脹危機到了一發不可收拾的境地，當地近期汽油價格已升穿每加侖5美元的新高，有傳總統拜登政府正考慮限制燃油出口，試圖遏制汽油價格升勢，為通脹降溫。

外媒引述消息指，政府官員近日正商討限制汽油和柴油出口，尋求各種方法使油價向下，以平息民怨，以增加民主黨在不足半年後的國會中期選舉勝算。白宮新聞秘書Karine Jean-Pierre表示，拜登不排除動用《國防生產法》來降低汽油價格，惟亦有消息指，尚不清楚有關限制汽油出口的討論進展，且任何新出口限制料非即時實施。

不過，限制汽油出口量或增加美國地緣政治風險，因拜登一直在俄烏衝突中一直援烏，並曾承諾幫助歐洲國家渡過戰事引致的能源供應不足危機，加上有分析指限制汽油出口量長遠而言無助降低能源價格。換言之，此舉不但無補於事，反增加美國與歐洲國家的摩擦。

●能源部長下周會晤七大油商

研究機構ClearView Energy Partners則表示，美國總統並無明顯的絕對權力禁止石油產品出口，但能夠利用強大的緊急權力達致相類似的目的。能源部長格蘭霍姆下周四將與一眾煉油廠商會面，拜登已向她下達指令要求廠商們給予關於如何應對庫存、價格，以及產能的具體辦法。油價昨走勢仍向上，布蘭特期油曾最多升0.93%，報每桶120.93美元；紐約期油則升1.02%，報每桶118.8美元。

俄國副總理諾瓦克警告，歐洲將面臨油產品短缺，並將因高油價而額外支付4,000億美元，惟未透露何時發生。歐洲天然氣價升勢未止，日內曾高見每兆瓦時134.74歐元，升8.34%。