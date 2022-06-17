港交所：互聯互通制度愈來愈受投資者歡迎

中港金融市場連繫愈來愈多，滬港通及深港通分別推出逾7年及5年。香港交易所內地業務發展主管毛志榮在港交所旗下「播客」(podcast)上表示，開通至今，北向通累計的交易規模已經超過了77萬億元人民幣，北向跨境資金累計淨流入超過1.6萬億元人民幣；南向通累計交易規模已經達到27萬億港元，南向跨境資金累計淨流入超過2.3萬億港元。

他指出，互聯互通制度推出以來，滬深港通一直運行平穩，成交也愈來愈活躍，為內地和香港的股票市場都帶來了新的活力。目前港股通已經成為內地投資者直接投資香港市場的主要渠道，滬股通和深股通則成為了國際投資者投資內地A股市場的主要渠道。根據最新統計，目前境外投資者持有A股的總規模超過3萬億元人民幣，值得關注的是，其中超過七成是通過滬深港通來持有的。

他說，如果把滬深港通比喻為一條路，這條方便、風險可控、資金閉環、連接內地與香港市場的路，其使用效率愈來愈高，透過這條路進行跨境投資的兩地投資者也愈來愈多。

被問到有關機制為何受到中外投資者歡迎，毛氏認為，投資便利性高，加上機制不斷擴容，可供投資的產品愈來愈豐富，而且投資機制的不斷完善，例如提供了方便國際基金參與北向通的特別獨立戶口集中管理服務(Master SPSA)、專門為國際機構投資者設計的滬深港通結算加速平台(Synapse)等，方便投資者利用滬深港通機制投資。